El latido del corazón de la Península Ibérica bombea en el documental ‘Cierzo y sed’: "Aragón es la única zona de España donde confluyen siete comunidades"

«Somos la única zona de España donde confluyen siete comunidades, estamos limítrofes con seis y tenemos un contacto fuerte en Madrid. Somos el corazón de Iberia, de la península». Bajo esa idea se ha construido el brillante documental 'Cierzo y sed', dirigido por Javier Jiménez (el que habla) y Ana Escario conducido por Ester Vallejo (uno de los grandes aciertos del filme) y producido por Freeman Creación Audiovisual, que acaba de estrenarse tras más de dos años de trabajo.

Unas fronteras que provocan un viaje de ida y vuelta de las tradiciones como se demuestra en el documental, tal y como narra Jiménez: «Los 'castells', por ejemplo, que se hacen en muchos lugares fijos y en altura, aquí en Aragón también los tenemos. En Ateca, se hacen en movimiento y eso sucede también en los dances y en la música, hay semillas que viajan de un lado para otro y eso es lo que hemos querido mostrar en esta producción.

Tradiciones vivas de la provincia

La película documenta 22 tradiciones vivas de la provincia —el dance de Tauste, el de La Almolda, la contradanza de Cetina, el Cipotegato de Tarazona, la plantada del mayo de Maleján, las hogueras de Longás, La Máscara de Ateca, el carnaval de Urriés o las panbenditeras de Escatrón entre otros- y recrea cinco momentos tradicionales que ya habían dejado de celebrarse, como el descenso de una navata por el Ebro a su paso por Zaragoza, el ambiente en un lavadero o las jornadas de siega a mano, a los pies del Moncayo.

A lo largo del metraje, Ester Vallejo comparte música con artistas de toda España en 11 momentos musicales (muchos de ellos, forman parte ya de una historia brillante de la música en la península) que fusionan los sonidos del folclore aragonés con los de otras tradiciones peninsulares: txalapartas vascas, jotas castellanas, seguidillas manchegas, coplas andaluzas y percusiones mediterráneas. Entre los músicos que participan destacan Eliseo Parra, Karmento, El Nido, Sara Serena, Hutsun Txalaparta, La Ronda de Boltaña, Coetus, Luismi Bajén y Vicente Navarro.

Un viaje sorprendente

Este 'Cierzo y sed' (un nombre que define perfectamente a Aragón) surge casi como continuación del trabajo 'Tañen furo', que ya realizó Jiménez con Idoipe por las tradiciones del Pirineo: «Entonces dije, ¿y si hago las otras unidades geográficas de Aragón, el Valle del Ebro y las Sierras del Sur. Me documenté, hablé mucho con Luismi Bajén y dije voy para allá, aunque tenía la duda de cómo iban a funcionar los paisajes porque, claro, en la montaña funcionan solos. Pero ¡vaya sorpresa me llevé! Es un viaje que me ha sorprendido muchísimo con unos contrastes preciosos, y hay una expresividad tremenda», explica el codirector.

El equipo de grabación en el Pueblo Viejo de Belchite donde se vive una actuación muy especial. / Freeman Creación Audiovisual

El nombre de Ester Vallejo surgió cuando se unió Ana Escario al proyecto (la codirectora del documental): «Me la propuso Ana y ha sido un acierto. Yo tenía claro que quería que fuera una mujer y que viniera de la percusión. Además, ha creado músicas nuevas, pero también ha compartido esos momentos musicales con otros compañeros y se ha compenetrado a la perfección».

El ciclo anual de las fiestas

Ha sido una producción dura porque se ha rodado a lo largo de todo el año siguiendo el ciclo de las fiestas de los lugares: «Hemos tenido de todo -recuerda Jiménez-, rodamos en el punto más bajo de Aragón, 75 metros sobre el nivel del mar en pleno agosto, y teníamos 44 grados a pleno sol, en mitad del embalse de Ribarroja, parecía que nos caía la bomba atómica», medio bromea y recuerda otro gran momento: «En Belchite rodamos la secuencia final, que es muy chula, pero nos cayó un aguacero que Dios estaba en el lado de los valientes, no sé ni cómo logramos rodar eso, en media hora que paró y moví al equipo a toda prisa y menos mal, porque si no nos quedamos sin final».

Desde la publicación de su tráiler en enero de 2025, 'Cierzo y sed' ha generado un notable impacto en redes sociales, acumulando 1.053.000 visualizaciones en Instagram y 590.000 en Facebook, con alcance a nivel global. La película acaba de estrenarse con un pase especial en Las Armas y la idea es presentarla a varios festivales, incluso se está trabajando en un posible estreno en salas tras el verano, y acabará en plataformas dentro de un año y medio según el plan previsto.