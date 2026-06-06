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Laura García Alonso presentará la película que rodó en Zaragoza, 'Corredora', en los cines Palafox: cómo comprar las entradas

La cineasta protagoniza una sesión especial este martes en la capital aragonesa

Una imagen de la película 'Corredora'.

Una imagen de la película 'Corredora'. / Elástica Films

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La directora Laura García Alonso, que acaba de estrenar su ópera prima, 'Corredora', rodada en parte en las pistas del Centro Aragonés del Deporte, presentará el próximo martes 9 de junio en los cines Palafox de Zaragoza la película en una sesión que comenzará a las 18.15 horas. Tras el filme, habrá un coloquio en el que, además de la cineasta, participarán la atleta olímpica Isabel Macías; la directora general del Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García; y Núria Garatachea, de la Cátedra Fundación Blanca.

En el filme, protagonizado por Alba Sáez y Marina Salas, Cris, una corredora de élite, sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla pero Natalia, su hermana, será su refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

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Las entradas para el pase especial de la película, que cuenta con guion de la propia directora y Pol Cortecans, en los Cines Palafox ya se pueden adquirir a través de la web del espacio.

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