Un mítico roquero aragonés actúa por primera vez en México: "Ha convertido mis madrugadas en momentos apasionantes de reencuentro con letras y melodías"

Uno de los míticos roqueros aragoneses con una trayectoria más larga y más respetado en la música, Mariano Casanova, alma mater de Distrito 14, y que acaba de regresar a los escenarios ya con una carrera en solitario en la que muestra su buen hacer sobre el escenario y la virtuosidad que la caracteriza, va a actuar por primera vez en México en tres conciertos que ya se esperan históricos.

La esperada cita será el 19 de junio en el Espacio X del Centro Cultural de España en Ciudad de México (antes del concierto se proyectará el documental que sobre el grupo rodó Bajo Ulloa) y el 27 y el 29 de este mismo mes también actuará en la ciudad mexicana de Guadalajara: "Mi agradecimiento a sus responsables por la confianza. El lugar es increíble. Y no dejan de llegarme mensajes de seguidores mexicanos desde que anuncié mi presencia allí. Tanto, que estoy adquiriendo una perspectiva ante mis canciones, que está convirtiendo mis madrugadas aquí en casa, acompañado de mi guitarra, en momentos apasionantes de reencuentro con letras y melodías. Y llegan recuerdos de cómo las tocábamos y grabábamos juntos, con unos y otros compañeros en Distrito 14. Vienen muchas imágenes a la mente, muchas, muchísimas ilusiones compartidas. Y también regresan muchos sentimientos de los momentos en que compuse cada una de estas canciones", ha explicado el artista aragonés.

"¡Ya huelo a tacos!"

Casanova, además, reflexiona sobre el momento que va a vivir: "Y todo eso sucede porque en estos días, previos a mi viaje allá, es cuando soy más consciente del montón de años que hace que seguís mi trabajo ahí, amigos mexicanos, con Distrito 14, y después en solitario. Y pensar que no me habéis visto nunca en directo. Así que estoy rescatando canciones que dejé abandonadas en el pasado más lejano, para que podáis presenciarlas ahora, traídas desde entonces, para cantarlas por fin ahí, para vosotros. Tal vez sea que en la vida hay canciones que abandonar – pero no olvidar - para poder seguir adelante". "¡Ya huelo a tacos, de los de verdad!", concluye el músico.