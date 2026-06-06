Sonsoles Ónega: "No me voy a inventar lo que no soy por el beneplácito de la crítica"

Confiesa Sonsoles Ónega (Madrid, 1977), delante del primero de los dos cafés, bien cargados, que se tomará durante nuestra conversación, que es "bastante disciplinada y jerárquica" y que no sabe si eso, que achaca a la educación recibida, es "bueno o malo". Yo le digo que, para escribir, es muy bueno, al menos la disciplina, y ella me explica que su problema es que piensa que tiene "cien años por delante, y cada vez son menos".

Son las primeras frases que intercambiamos en un diálogo al que Ónega, que lleva ya dos meses acompañando a su nueva novela, la primera tras ganar el Premio Planeta, 'Llevará tu nombre', una historia ambientada a finales del siglo XIX y protagonizada por una mujer que se atreve a labrarse su propio destino, se entrega con una honestidad que le honra. Todo lo vivido tras la concesión del galardón, la polémica generada, las críticas recibidas, prefiere, asegura, dejarlo atrás, pasar una página que, sin embargo, ha hecho que ahora se sienta "más madura, menos acomplejada".

Habla con la seguridad de quien, a diario, se dirige a una audiencia televisiva; es curiosa, como lo son los buenos periodistas; observa mientras escucha, cualidad imprescindible para la creación, y, aunque no le gusta perder ni a las canicas, sabe que el éxito es, sobre todo, servidumbre. Tiene los pies anclados a una tierra que ha pisado lo suficiente, charcos incluidos, como para aceptar que, pese al dolor acumulado, las pérdidas, las rupturas, esas heridas, los miedos, los abandonos, también pueden curarnos si somos capaces de enfrentarnos a ellas.

¿Qué tiene usted de Mada, la protagonista de la novela?

Inicialmente, nada. Yo no pienso en hacer una novela que retrate mi esencia, pero según iba construyendo el personaje, para lo que no tengo método ni trabajo siempre de la misma manera, empezó a satisfacer algunas necesidades que tenía de reivindicar la literatura.

¿En qué sentido?

La literatura, en el caso de la mujer, es cien mil veces más costosa que en un hombre.

La creación.

La creación, exacto, porque además me gusta hablar de mujer creadora en su conjunto. Todo eso que es Mada probablemente sea lo que a mí me hubiera gustado plantearme y no lo hice, lo he descubierto a toro conquistado.

Pero sabiendo que no es demasiado tarde, ¿no?

Bueno, me he divorciado.

Ahora prioriza.

Priorizo, pongo barreras, cierro puertas, busco espacios. Ahora soy más consciente de que la creación es una vocación a la que hay que concederle su tiempo, su espacio, su compasión, su paciencia y todo lo demás. Antes no acababa de hacerlo.

¿Y ahora por qué sí?

Porque me siento probablemente más libre, más madura, menos acomplejada. El complejo para una mujer es paralizante.

Y para una mujer escritora todavía más.

Claro, y para una mujer escritora periodista más todavía, y para una mujer escritora periodista de televisión más todavía. Tengo todos los charcos en los que uno podría chapotear, estoy en ellos. Y sin querer, Inés, de verdad, porque fue sin querer [se emociona], sin querer la novela acabó reivindicando aquello de lo que me habían hecho dudar o que incluso me habían robado, y no me gustaría detenerme en el Planeta, hay que pasar página de las cosas.

Si yo escribiera por el éxito o si escribiera por publicar o si escribiera por lo que hoy soy, si es que soy algo, no hubiera escrito, porque llevo mucho fracaso acumulado

Una de las frases con las que empieza la novela es de Salman Rushdie: "Aprendí que mediante la literatura podía repararme a mí mismo". ¿Usted también lo aprendió? ¿Qué necesitaba reparar?

Esa frase la encontré muy al final del proceso, ya tenía la novela prácticamente escrita. Tuve la oportunidad de mantener una conversación con Rushdie y lo estudié profundamente, y para él la literatura ha sido reparación. Para mí lo ha sido, lo fue cuando empecé a escribir huyendo de no sé qué hace 150 millones de años y en cada novela. Si yo escribiera por el éxito o si escribiera por publicar o si escribiera por lo que hoy soy, si es que soy algo, no hubiera escrito, porque llevo mucho fracaso acumulado, la verdad, mucho, y mucho folio debajo del brazo.

Pero qué son el éxito y el fracaso…

Uf. Qué buena pregunta. Umbral decía: "El éxito está vacío".

Y tenía razón.

Y tenía razón, porque cuando supuestamente lo tienes no te sientes mejor ni te hace mejor, no te da nada más que a veces servidumbres, al éxito casi se le sirve, ¿no?, y, en cambio, el fracaso te empuja. A mí me motiva mucho más el fracaso. Así que no estoy muy segura de qué es el éxito o el fracaso. Supongo que el éxito es hacer lo que te gusta y poder dedicarte a ello y poder vivir de aquello que no es una servidumbre.

Ha tardado dos años y medio en publicar nueva novela. ¿El Planeta pesa?

Sí, claro que pesa. Antes te oía decir que a ti el Nadal te dio libertad. A mí, no.

¿Por qué?

Porque realmente, es muy duro lo que voy a decir y no quiero parecer desagradecida, que yo estoy agradecida con cada cosa que me ha pasado en la vida, pero el premio Planeta no te hace mejor escritor ni tienes una consideración distinta en el mundo de ahí fuera.

El premio Planeta no te hace mejor escritor ni tienes una consideración distinta en el mundo de ahí fuera

Yo creo que casi es al revés, ¿no?

Bueno, eso no lo voy a decir yo.

Las críticas son mucho más despiadadas.

Yo no lo puedo decir.

Lo digo yo.

Y yo sonrío. Dicho eso, toda la bendición, porque el premio Planeta tiene una cosa que se le olvida a todo el mundo, que es la promoción de la lectura. Entonces, como ese bien me parece superior y es a lo que yo sirvo y es mi único propósito en la vida, que lean las mujeres que han dejado de leer o que nunca han leído, si lo consigo, me puedo morir a gustísimo. No pretendo más, no tengo propósitos académicos ni de cierto intelectual, no lo tengo porque me encuentro cómoda ahí. Pero, volviendo a lo que planteabas antes, a mí el premio no me dio libertad, al revés, me dio más miedo. Y luego es verdad que a mí me gusta mantener lo conseguido, a mí no me gusta perder ni a las canicas, entonces, si hemos conseguido unos lectores, quiero mantenerlos, no quiero defraudarles. Pero me pasa en la tele también, no quiero perder ni un espectador. Jamás pregunto ventas, nunca, no me interesa nada, no quiero saberlo.

Puede ser muy incapacitante.

Ya lo que me faltaba, o muy deprimente, incapacitante, sí, paralizante. Si algo he aprendido es la necesidad de tener una voz narradora reconocible, que esto es trabajo de mis editores, porque yo he aprendido a escribir escribiendo y he aprendido a hacer novelas haciéndolas con mis editoras. Creo que es muy importante tener universo, que sea reconocible, porque creo que hace hogar para el lector.

Sonsoles Ónega, fotografiada en la sede de Antena 3 en Madrid. / José Luis Roca

Hablando de hogar, la familia es un eje fundamental de 'Llevará tu nombre', como siempre, por otra parte, en sus novelas. ¿Quién es Sonsoles Ónega gracias a su familia?

Realmente la mía es una familia de andamiaje frágil.

Como todas.

Bueno, yo creo que hay familias de andamiaje sólido y yo las envidio mucho. Pero bueno, por honrar la memoria de mi padre, no voy a decir las heridas que me ha abierto la familia.

La familia siempre abre heridas, y yo creo que esas heridas también nos curan.

Te moldean, no sé si te curan.

Con el paso del tiempo, sí, yo creo que te curan.

De alguna manera, a mí me ha dejado heridas de miedos, de abandonos… Pero tienes tú razón, te acaban curando.

Si lo gestionas bien.

Hombre, claro, si lo gestionas bien. Y es jodido gestionarlo, eh.

Mucho. Antes ha hablado de vocación, ha dicho que para usted es muy importante.

Sí.

Tanto la literatura como el periodismo son dos vocaciones que exigen mucho. Me pregunto si son compatibles, si es posible llegar a encontrar un equilibrio en el que no haya que hacer tantas renuncias.

No, sin renuncias no. Por una cuestión de tiempo real, los días tienen 24 horas. ¿Periodismo y literatura son compatibles? Absolutamente. Es más, yo creo que todo periodista puede ser escritor y no estoy segura de que todo escritor pueda ser periodista, podrá ser columnista, pero el periodismo tiene algunas reglas que no tiene por qué saber el escritor. Lo que pasa es que siempre habrá una ocupación a tiempo completo y otra a tiempo parcial. Cada uno elige qué. Yo es verdad que a la literatura no le dedico todo mi tiempo, no sé si algún día me pesará, a lo mejor sí.

¿Y no se ha planteado en algún momento dejar el periodismo?

Mientras la tele, con todas sus servidumbres y sus sombras, me haga feliz, me da miedo dejarlo. Porque a mí me sigue alimentando mucho el plató. Me alimentaba más la calle, pero he decidido no vivir de nostalgias. Me sigue divirtiendo y me sigue enriqueciendo, sobre todo. Luego, pues son muchas horas de dedicación, mucha prestación de atención a cosas un poco secundarias, como son la imagen, como son los estilismos, todo eso que roba tiempo a las mujeres y solo a las mujeres. Algún día tendré que ponerlo en la balanza, pero de momento la balanza está recta, no sé cuándo empezará una a pesar más que la otra.

¿Y cree que le ha dedicado a la literatura el tiempo que merecía?

Pues probablemente no, pero es el que he tenido y desde luego he renunciado muchísimo. Mi literatura está llena de espacios de renuncia a la familia, a mis hijos, y a mi vida social, que pongo en tercer lugar porque es la que menos me cuesta. No soy para nada un ser social. Me he ganado, en estos años de madurez, la capacidad de decir no a la vida social, que me roba toda la energía.

El problema no es el periodismo, es la televisión. La crítica mira distinto al periodista y todavía más distinto al periodista de televisión

¿La crítica literaria mira distinto al periodista que es escritor?

Sí. Esto lo digo por mí y por todos mis compañeros. Uno debería defenderse como le dé la puta gana, pero también hago mío el propósito de defender a los periodistas que escriben, porque hasta los grandes popes de la literatura han venido del periodismo. El problema no es el periodismo, es la televisión, Inés. La crítica mira distinto al periodista y todavía más distinto al periodista de televisión. También te digo que no me voy a inventar lo que no soy por recibir el beneplácito de la crítica y del mundo intelectual.

Mada y las mujeres que la rodean en la novela tienen que lidiar con la falta de oportunidades, con la desigualdad, con el juicio constante… Todo esto a finales del XIX.

Sí, no ha cambiado.

Esa era la pregunta.

No ha cambiado. No sólo no ha cambiado, sino que se ha multiplicado por tantos altavoces como hay hoy, y estoy pensando en las redes, que además hacen mucho más dramático ese juicio, porque la imagen es más mentirosa que nunca.

Hace poco, un titular del 'New York Post' destacaba "los brazos tonificados de Demi Moore" en la alfombra roja del festival de Cannes, y salía esquelética. ¿Cómo es posible que sigamos comprando ese modelo de mujer, sometidas a ese juicio por parte de una mirada que mayoritariamente es masculina?

Bueno, y femenina también. Yo creo que en tiempos les podríamos afear a ellos el establecimiento del canon de belleza, pero ahora también nosotras somos juezas, muchas veces. Yo vivo en una contradicción constante y en una falta de valentía que explícitamente reconozco. Yo podría bajarme del tacón en el plato, nadie me lo impone, pero creo que es la inseguridad a no querer romper con eso. Hay gente que lo ha hecho, y no voy a citar a la Reina porque no me apetece en esta entrevista citar a la Reina.

Bueno, yo iba a citar a Inès de la Fressange [reímos]...

Sí, hay mujeres que lo hacen, y ahí reconozco valentía. Está muy bien que esos modelos existan por si algún día necesitamos la consolidación del criterio. Pero hay que tener valentía, coraje, ganas y desacomplejamiento. Una vez más vuelvo a esa palabra, el puñetero complejo.

En la novela, Mada se da cuenta de que el matrimonio, para la mujer creadora, es una jaula.

Sí, claro. ¿Pero no crees que Jane Austen también lo pensaba?

Hombre, claro, pero es que Jane Austen es una de las escritoras más modernas de todos los tiempos.

Ya hubo modernas antes.

Los hombres escriben de otra manera, sin preocuparse de que la lavadora no funciona. ¿Quiénes han hecho el nido a los hombres escritores o creadores? Las mujeres. Y cuando ella creaba se jodía la relación

Y nosotras estamos aquí por ellas. ¿Y eso de que el matrimonio perjudica seriamente la salud de la mujer creadora sigue siendo así?

Totalmente, Inés. Yo lo creo. Los hombres escriben de otra manera, sin preocuparse de que la lavadora no funciona. Esto es así. O sea, es incompatible con la familia, con los hijos. A mí me ha pasado de tener un cocido, que son tres horas, y de repente el cocido quemado porque se ha evaporado todo. Esto no le pasa a un tío, punto. O sea, es que no lo voy a discutir. ¿Feminazi? Sí, sí, feminazi. No voy a discutir. ¿Quiénes han hecho el nido a los hombres escritores o creadores? Las mujeres. Y cuando ella creaba se jodía la relación. Entonces, ¿qué coño me estás contando? Vuelvo otra vez al tiempo que le dedicas a cada cosa. Por eso creo que siempre seré una periodista que escribe. Ahí me encuentro muy cómoda porque hay mucho de periodístico en mis novelas.

En estas mismas páginas, Elvira Lindo me dijo que sólo tenía nostalgia de no haberse tratado mejor.

Me encanta. Es que es verdad, es que nos hablamos muy mal. Y ahí entra otra palabra de chupito u otro síndrome de chupito que es el del impostor, que ya de tanto usarlo va a perder su significado. También te digo que en estos tiempos de tanto brillo falso no está mal que alguien, aunque sea una misma, nos mantenga pie a tierra.

Pero sin machacarse.

Eso es verdad, sin machacarse. Luego, yo he tenido una familia espectacular a la hora de tirar de mí hacia abajo, si es que alguna vez he tenido la tentación de creerme algo.

"Lo que pasa en los libros se quedan los libros", dice al final de la novela.

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Sí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido identificados con el peor sentimiento de una novela? Encontrar ese espacio en el que el ser humano sienta que hasta lo más abyecto ya alguien lo ha sentido nos hace mejores. María Pombo todavía no lo ha descubierto, pero lo descubrirá. Yo creo que leer sí te puede hacer mejor persona. Es una especie de confesión íntima del lector con el escritor y con sus personajes que te puede redimir de tus pecados.