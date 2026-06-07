Crónica de concierto
The xx reivindican su legado minimalista en el Primavera Sound
En su primera gira en ocho años, el trío londinense desempolva jóvenes clásicos mientras prepara el que debería ser su cuarto álbum
El Primavera Sound sacude su jornada final con un vibrante concierto sorpresa de Olivia Rodrigo y el ‘holocausto’ sónico de My Bloody Valentine
Juan Manuel Freire
Fue una de las historias de éxito más curiosas de la primera década del siglo XXI: un joven, muy joven cuarteto (finalmente trío) de Londres se hizo con el favor popular (y las mejores críticas y el Mercury Prize) creando canciones a partir de los mínimos mimbres, de unos pocos elementos sutilmente dispuestos: voces pop y R&B, guitarras reverberantes de dreampop, bajo de rock gótico, 'beats' esqueléticos a pocas revoluciones.
Después de tres discos impecables, de creciente densidad pero siempre elegantes, Romy Madley Croft, Oliver Sim y el 'maquinitas' Jamie xx tomaron un desvío hacia sus carreras en solitario. Está muy bien todo lo que han hecho por separado, pero algo (especialmente) mágico sucede cuando trabajan juntos, algo superior a la suma de sus respectivos talentos. Por eso el anuncio de sus primeros conciertos en ocho años fue recibido como un acontecimiento casi histórico. Son jóvenes, pero The xx son leyenda.
Y su actuación de la madrugada del sábado al domingo en el Primavera solo fortificará esa reputación. Repertorio y secuenciación perfectos: kilómetro cero en el revelador single 'Crystalised', temprana recuperación de su hit soul 'Say something loving' (con margen extra para el 'sample' de Alessi Brothers), seguido del seductor juego de pausas y vueltas a empezar de 'Islands', la cima íntima 'Angels', un primer asalto serio a la pista con ‘Sunset’ en el 'edit' de Jamie… Todo ello acompañado por imágenes del grupo y visuales en tonos casi siempre monocromo.
Los fans completistas recibieron con brazos abiertos esas ocasionales referencias a sus sus carreras al margen del grupo. El primero fue Jamie con un pequeño guiño a 'I'll take care of u', de su reconstrucción post-dubstep del disco final de Gil Scott-Heron; más adelante cayeron también 'Loud places' (lógico: la canta Romy) o un fragmento de la bomba 2-step 'Treat each other right'. Por su parte, Romy quiso recuperar 'Enjoy your life', uno de los momentos más puramente disco de 'Mid air' (2023). Sim optó por el medio tiempo sobre el anhelo 'GMT' (en el 'remix' de Jamie), aunque este cronista habría preferido 'Telephone games'.
La preciosa 'On hold', una 'I dare you' de "oh-oh-ohs" perfectos para corear y, volviendo a los orígenes, el instrumental 'Intro' redondearon una exhibición de perfecto pop moderno, ejemplo de cómo se pueden alcanzar las máximas emociones sin tirar de fáciles efectismos. Hacía falta tenerlos de vuelta, así en directo como (ojalá no tarden mucho) en disco.
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