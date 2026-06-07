Eduard Fernández, premiado en el Festival de Huesca: "El amor por el cine me lo marcó Buñuel"
El cineasta recibe este domingo el galardón que lleva el nombre del realizador turolense
Efe
El actor Eduard Fernández, Premio Luis Buñuel del Festival Internacional de Cine de Huesca, ha asegurado que su amor e inquietud por el séptimo arte nació gracias al cineasta turolense. Fernández ha participado en Huesca, antes de recibir esta noche el galardón en el Teatro Olimpia, en un encuentro con el escritor y comunicador Luis Alegre en el que ha repasado su trayectoria y la huella que el director calandino ha dejado en su forma de entender el cine.
"Es una maravilla. Me da un poco de vergüenza, pero añadir a Buñuel a mi vida o que tengamos algo en común es un honor", ha reconocido el actor, quien ha confesado que estudió durante dos años dirección de cine impulsado “por el amor o la inquietud” que le transmitía Luis Buñuel.
"Hacía lo que le daba la gana"
Fernández ha firmado un retrato suyo en las escaleras del Casino de Huesca y ha definido a Buñuel como “uno de los más grandes directores a nivel mundial de todos los tiempos” y una persona que desde su adolescencia marcó su interés por el cine.
Entre las películas que le llamaron la atención ha citado ‘Un perro andaluz’, ‘Los olvidados’ y ‘El ángel exterminador’, obras que, según el actor catalán, reflejan la personalidad de Buñuel, de un creador “que hacía lo que le daba la gana y con mucho criterio”, una forma de trabajar con la que ha asegurado se siente identificado.
Sobre su trayectoria profesional, Fernández ha explicado que ha dirigido su primer cortometraje, ‘El otro’, donde un hombre se siente perseguido en su propia casa, una propuesta que le divierte y que ha confesado tiene imágenes de surrealismo propias de Luis Buñuel.
El Festival Internacional de Cine de Huesca entregará esta noche en el Teatro Olimpia el Premio Luis Buñuel a Eduardo Fernández, que reconoce la trayectoria del actor catalán, ganador de cuatro premios Goya y uno de los actores más prestigiosos de la escena cinematográfica española.
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