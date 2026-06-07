El día en el que Esperanza Aguirre 'confundió' a Santiago Segura con un aragonés: "Me saludó con absoluta naturalidad"

Pablo Carbonell fue uno de los míticos reporteros del programa 'Caiga quien caiga', el azote de muchos famosos y políticos con su característico gamberrismo al micro. El humorista ha desvelado en los micrófonos de 'Hoy por hoy', de la Cadena Ser uno de los episodios más desternillantes del programa con un aragonés como protagonista.

"En uno de los episodios me animaste a participar", le ha dicho Luis Alegre, entre las risas de Pablo Carbonell, que ha narrado lo que sucedió con Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura: "Ella había ido a un programa y le habían preguntado si sabía quién era Santiago Segura y ella había contestado que no sabía quién era".

"Tenía muchas ganas de conocerte"

"Entonces -ha proseguido- yo por aquella época era un servicio público con el 'Caiga quien caiga' y entonces coincidí en un acto con ella y le fui a presentar a Santiago Segura, pero como no estaba y estaba Luis Alegre pues allá que fui. Y le dije, ministra, el otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura, te lo presento, este es, y era Luis Alegre".

"Me saludó con absoluta naturalidad, me dijo 'tenía muchas ganas de conocerte", ha completado la anécdota el escritor y periodista aragonés. "Fue una bromilla más, Esperanza Aguirre nunca se enfadó conmigo", ha desvelado Pablo Carbonell.