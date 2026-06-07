El Festival Castillo de Aínsa presenta oficialmente su programación

La Fueva, Tella, Labuerda o Abizanda, Olsón, además de la Villa Medieval de Aínsa serán escenarios del XXXVI Festival Castillo de Aínsa, cuyo cartel apuesta por diferentes colaboraciones de carácter internacional. Una cita que se ha presentado este domingo oficialmente en la iglesia de Olsón, escenario del pórtico en el que se ha rendido homenaje a Ana Francisca Abarca de Bolea con la propuesta poético-musical de Viaggio da Venezia a Ámsterdam, y luego en Aínsa con las actuaciones de Leo Susana y Contracorriente.

«Con el 80% de aforo vendido para el concierto de El Drogas, podemos decir que estamos satisfechos y felices por la gran acogida que están teniendo las propuestas de 2026», ha asegurado Dani Escolano, director del certamen anual.

«Volvemos a aunar propuestas de renombre con otras emergentes y de carácter internacional, esperando que hasta el 12 de julio tanto habitantes como turistas encuentren su plan perfecto aquí, en Sobrarbe, a partir del 20 de junio».