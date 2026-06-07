El Kanka se queda sin voz en Zaragoza y el público acaba su canción: "No quería quitarla del repertorio y se me ocurrió pediros ayuda"

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vivió el pasado viernes un concierto muy especial ya que El Kanka, el artista malagueño, aterrizó en la capital aragonesa dentro de su gira 'La calma', y, aunque no consiguió llenar la sala sí que fueron más de 1.000 personas las que asistieron a la actuación en vivo del andaluz y que vivieron un momento de conexión muy especial con el músico.

"Ayer estaba un poco cortito de voz: resfriado, promo, Málaga, muchas cosas que no caben aquí, pero bueno a lo que voy…", comienza su explicación El Kanka, que prosigue: "No llegaba al estribillo de 'Sí que puedes' y como no quería quitarla del reper (repertorio), se me ocurrió pediros ayuda…", ha señalado el artista que ha subido en sus redes sociales el momento único creado: "Esto es lo que pasó, yo no sé de verdad… Gracias, no os merezco, muchas gracias. Viva vosotros y vosotras!", concluye.

"¡Viva vosotros!"

En el vídeo se ve el momento del concierto en el que el malagueño interpreta 'Sí que puedes' y, tras pedir ayuda al público para llegar al estribillo, son los espectadores a coro los que acaban la canción cantando "Sí que puedes, que nadie te diga que no, porque sí que puedes", a lo que El Kanka les grita: "¡Viva vosotros! ¡Gracias!" entre la sonora ovación del público.

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El vídeo acumula ya casi 150.000 reproducciones y la publicación, que se acerca a los 5.000 'likes', se ha llenado de comentarios de espectadores que acudieron al concierto y alaban al artista y su generosidad.