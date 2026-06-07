La Feria del Libro de Zaragoza cierra con un público "fiel" muy consolidado: "Lo que más me enorgullece es la gran armonía en el gremio"

La 33ª edición de la Feria del Libro de Zaragoza, que se ha celebrado en el Parque Grande José Antonio Labordeta se clausura este domingo con buena sensación entre la mayoría de participantes, que vuelven a alabar el emplazamiento del parque como lo más acertado de la cita.

Y es que, desde Copeli, organizadora de la cita reconocen que «el público ha respondido muy bien pese a que hay otras actividades programadas en Zaragoza y seguimos teniendo un público fiel que viene todos los años a buscar los libros de sus autores y autoras favoritos», ha apuntado el presidente de la Comisión Permanente del Libro, Daniel Viñuales. Precisamente, ya se esperaba que este último fin de semana fuera especialmente bueno como viene siendo habitual y las previsiones se están cumpliendo con creces.

En cuanto a las actividades culturales programadas en la carpa de la feria y el Kiosco de las Letras, este año hubo un ligero aumento y se han contabilizado más de 1.900 personas, frente a 1.500 del año pasado, en sus casi 35 actos organizados a lo largo de estos nueve días. El Kiosco de las Letras reunió a 900 personas, mientras que por la carpa de la Feria pasaron otros 1.024 participantes. Se cierra así esta 33ª edición cuyo balance, según la organización es «muy bueno» y ha destacado que «las ventas han funcionado muy bien», dijo Daniel Viñuales.

Premio a Ángel Gálvez

Entre sus actos destacados del último día se ha vivido la entrega del Premio Feria del Libro de Zaragoza, que en esta segunda edición ha recaído en Ángel Gálvez, actual secretario desde hace 33 años de Copeli, entidad organizadora de la feria. «Una de las cosas que más me enorgullece es que tenemos una gran armonía en el gremio del libro, y tenemos un gran empuje y apoyo de las administraciones: ayuntamiento, Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón, que nos apoyan económicamente y colaboran con programaciones culturales desde hace varios años», ha explicado el propio homenajeado. Gálvez añadió que «verdaderamente el trabajo de toda la feria no es de una persona, sino de todo un equipo al que he tenido el placer de coordinar con talante armonioso, y al que seguiré ayudando o aconsejando cuando me lo pidan».

El presidente de Copeli, Daniel Viñuales, con el secretario y premiado, Ángel Gálvez. / Feria del Libro de Zaragoza

Además, también se ha entregado por primera vez el premio al estand más divertido de la feria, mediante votaciones, que ha sido otorgado a la caseta de GP Ediciones.

La entrega del II Premio Feria del Libro ha tenido lugar por la mañana casi como colofón a nueve días dedicados al universo de la literatura, en los que han participado 52 expositores distribuidos en 77 casetas distribuidas en el paseo de San Sebastián, del Parque Grande José Antonio Labordeta. Nueve días en los que han tenido lugar más de mil actos de firma por parte de unos 500 autores y autoras.