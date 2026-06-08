Arbolé celebra la 16º Muestra Fin de Curso de los alumnos de su Escuela de Teatro

El Teatro Arbolé celebrará del 13 al 20 de junio la 16ª Muestra de Fin de Curso de su Escuela de Teatro. En ella, 85 alumnos presentarán nueve obras distribuidas en seis sesiones, por un coste de 3 euros la entrada. El equipo docente está formado por Luisa Peralta, Nuria Herreros, Yanet Carrasco, Claudia Sancho, Tatiana Soler y Azucena Roda, directora de la escuela. Todas cuentan con amplia experiencia artística y pedagógica. La dirección técnica corre a cargo de Julio Sebastián.

Programación

La muestra arrancará el sábado 13 de junio, a las 19.30, con 'Rebelión en el mundo de los cuentos', interpretada por los alumnos de 6 a 10 años. La obra plantea una revisión de los cuentos clásicos desde una mirada actual. A continuación, los alumnos de 11 a 14 años representarán 'Ensayo general de farsas', una comedia sobre un grupo de actores que busca participar en un festival internacional.

El domingo 14 de junio, a las 19.30, se presentará 'Del revés', una adaptación de la conocida historia sobre las emociones, a cargo del grupo de 6 a 10 años. Después, los alumnos de 11 a 14 años pondrán en escena 'Del árbol caen los textos', una propuesta que reúne tres piezas ambientadas en un plató televisivo.

El jueves 18 de junio, a las 19.30, será el turno de 'Gatacienta', una reinterpretación del cuento clásico, interpretada por los alumnos de 11 a 14 años.

El viernes 19 de junio, a las 19.30, los más pequeños presentarán 'El circo loco', una propuesta llena de humor y fantasía. A continuación, el grupo de 11 a 14 años representará 'Caperucita en versos alejandrinos', una versión metateatral del célebre cuento popular.

La muestra concluirá el sábado 20 de junio con dos funciones. A las 12.00 se representará 'Pueblo duerme', una creación colectiva, interpretada por los alumnos de 15 a 19 años, que aborda las relaciones y tensiones en un grupo de jóvenes. Por la tarde, a las 19.30 , se cerrará la programación con 'Bien está lo que mal empieza', una comedia sobre enredos y contradicciones personales.

Filosofía de la escuela

La Escuela de Teatro Arbolé es un espacio formativo de encuentro cuyo objetivo principal es desarrollar las capacidades creativas, comunicativas y expresivas de los alumnos. Una Escuela que, gracias al apoyo de las familias a lo largo de estos 16 años, se ha convertido en un referente en Zaragoza del teatro realizado por y para niños. Esta Escuela se convierte además cada año en una verdadera escuela de espectadores. El objetivo es inculcar a los alumnos el amor por las artes escénicas. A través del juego y de la improvisación teatral, la lectura, la música y el uso de las artes plásticas, el niño educa sus capacidades de expresión, comunicación y colaboración necesarias para la creación. Su objetivo no es formar actores, sino ayudar al niño y al adolescente a desarrollarse como ser humano a través del juego dramático.

Noticias relacionadas

Además, forma parte del Proyecto Didáctico de Teatro Arbolé, un programa que incluye las campañas de audiencias escolares 'La escuela va al teatro' y que completa la labor exhibidora que realiza esta Sala los fines de semana con las funciones para público infantil y familiar.