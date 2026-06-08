El Festival de Música Antigua de la Diputación de Zaragoza desvela sus cuatro conciertos de este año
La iglesia Santa Isabel de Portugal acoge la programación de un ciclo que celebra su vigésimo segunda edición
La iglesia de Santa Isabel acoge desde este miércoles una nueva edición del Festival de Música Antigua de la Diputación de Zaragoza, que este año cumple su vigésimo segunda edición y ofrecerá cuatro conciertos de primer nivel con Javier Núñez (10 de junio), Nomad Consort (16 de junio), Duo Seraphim (25 de junio) y Los Músicos de su Alteza (2 de julio). Todos los conciertos empezarán a las 20.00 con entrada libre hasta completar el aforo.
El festival este año lo abre Javier Núñez (10 de junio), calificado por la crítica especializada como un clavecinista virtuoso, extraordinariamente expresivo y dotado de una particular sensibilidad para la ornamentación. Continúa la programación con el concierto de Nomad Consort (16 de junio), un consort de violas de reciente creación que agrupa a excepcionales violagambistas de diferentes lugares y trayectorias en Europa.
Duo Seraphim y Los músicos de su alteza
La propuesta de Duo Seraphim (25 de junio) viene formada por Stefano Molardi, clave, y Gian Andrea Guerra, violín barroco. Como colofón, Los músicos de su alteza (2 de julio) mostrarán al público zaragozano una escogida selección de nuestro patrimonio musical, desde el siglo XVII de Joseph Ruiz Samaniego al clasicismo de Francisco Javier García Fajer.
El coordinador del festival, Luis Antonio González ha explicado que “no es un festival temático” más allá de que todo sea música antigua “y de que prestemos una atención particular a la recuperación del patrimonio musical injustamente olvidado y vinculado con Zaragoza y Aragón”. Sin embargo, ha añadido el coordinador, “es frecuente que en la programación de cada año aparezca una especie de hilo conductor argumental y este año es la melancolía”, que, casi sin quererlo “atraviesa buena parte de todos los programas” y es que “siempre ha sido uno de los grandes temas de la creación artística y por supuesto musical”.
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