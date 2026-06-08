El músico que está detrás de las bandas sonoras del teatro y la tele en Aragón: "Las versiones de 'Oregón TV' son ya una institución en la comunidad"

Ha compuesto el himno del Basket Zaragoza, el tema central de la película ‘La novia’, muchas sintonías para programas de Aragón TV, canciones para numerosas compañías de teatro aragonesas, llegó a ser semifinalista del programa de TVE ‘Cover Night’ y colaboró durante dos temporadas en el ‘Hoy por hoy’ de Gemma Nierga. Detrás de todos estos logros se esconde el talento de David Angulo; cantante, compositor, productor musical y, sin duda, uno de los artistas más polifacéticos que ha dado esta tierra.

En esta sucinta relación introductoria se ha obviado que el zaragozano es además el ‘alma mater’ de todos los números musicales de ‘Oregón TV’, quizá la labor que más popularidad le ha otorgado. Sus desternillantes versiones suman más de 100 millones de visitas en Youtube, tras 20 temporadas en antena y casi 600 canciones reinterpretadas con un humor cien por cien ‘oregonés’. Hace solo unas semanas, hasta el mismísimo Rubén Blades alabó en sus redes la versión que realizaron de su clásico ‘Pedro Navaja’, una parodia que titularon ‘Google Maps da sorpresas’.

El guiño del panameño fue un buen regalo para David Angulo, que estos días está de celebración. "Hace justo 30 años empecé mi carrera como compositor y productor musical de teatro. En todo este tiempo he realizado más de 70 obras y cientos de temas y espacios sonoros", destaca el zaragozano, que recuerda con nitidez cuál fue su primer encargo profesional dentro de las artes escénicas: "Fue con ‘La venganza de Don Mendo’, que se estrenó en el Teatro de la Estación el 6 de junio de 1996".

Angulo comenzó a partir de ahí una estrecha relación con la escena teatral aragonesa, poniendo música a las producciones de gran parte de las compañías de la tierra (Alberto Castrillo-Ferrer, Silvia de Pé, Teatro del Temple, Gato Negro, Nasú, Lagarto Lagarto, Los McClown,...). "Poco a poco me empecé a posicionar en el sector y comencé a trabajar también a nivel nacional con compañías como Els Joglars o Teatro Español", explica a este diario Angulo, que de joven también hizo sus pinitos como actor con la zaragozana Teatro Hécate.

Es esta visión panorámica la que le aporta un valor añadido como profesional, tal y como él mismo reconoce: "Los directores valoran mucho que comprenda el proyecto de una manera global y eso es gracias a mi faceta como actor y director de escena. Al final, da igual que sea teatro, cine o televisión. Mi trabajo consiste en captar el espíritu del proyecto en cuestión, desentrañar su alma e intentar dibujar todo eso con música".

Este hombre orquesta cultivó desde chaval su pasión por la música, tocando la guitarra o la batería con apenas 15 años. No mucho tiempo después formó junto a algunos amigos el grupo Al Son del Sur y la música y el teatro se empezaron a hilvanar en su vida.

Una cosa llevó a la otra y Angulo también se introdujo después en el mundo del cine. Así, ha trabajado en las bandas sonoras de ‘La novia’, de Paula Ortiz, ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’, de Germán Roda, y en diversos cortometrajes de realizadores aragoneses.

Hasta en la radio

Su talento también ha brillado en la radio, después de que Gemma Nierga le fichara para su ‘Hoy por hoy’, donde el zaragozano realizaba todos los viernes sus imitaciones de cantantes tratando temas de actualidad en clave de humor.

Una filosofía muy similar se esconde tras el enorme éxito de los musicales de ‘Oregón TV’. "Ya llevamos unos cuantos años diciendo que llegará un momento en que esto se acabará, pero al final va pasando el tiempo y esto no para. Al revés, cada vez ganamos más audiencia. Las versiones del programa son ya una institución en la comunidad y han conseguido traspasar fronteras. De hecho, solo queda un país (Corea del Norte) que no haya reproducido algunas de nuestras canciones en Youtube", subraya.

David Angulo (derecha), en 'Oregón TV'. / 'Oregón TV'

La firma de Angulo también está detrás muchas sintonías de programas de Aragón TV, así como en los de otras televisiones autonómicas. Muchos de estos proyectos los ha desarrollado desde una segunda línea, pero en ocasiones también ha demostrado que sabe captar la atención de los focos. Eso es lo que hizo en 2023, cuando participó en el programa de TVE ‘Cover Night’. "Fue una experiencia interesante y al final llegué a semifinales, así que no está mal (ríe). El programa me llamó la atención porque buscaban a gente que hiciera versiones un poco diferentes, tenía un rollo así más creativo y por eso decidí participar".

Entre sus logros también está el haber compuesto el himno del Casademont Zaragoza en 2017 (un proyecto que le hizo especial ilusión como gran aficionado al baloncesto) y haber colaborado con artistas como Carmen París, Santi Comet, Cuti o Alejandro Monserrat.

Aunque la vida le ha llevado por otros derroteros, Angulo se formó como diseñador gráfico en la Escuela de Artes de Zaragoza y en sus inicios compaginaba esa faceta con la de músico. "A veces incluso pude mezclar ambos mundos porque, por ejemplo, diseñé el disco ‘Estrella de mar’ de Amaral y otros álbumes de Tako y Cuti", comenta el zaragozano, confirmando así una trayectoria totalmente multidisciplinar.