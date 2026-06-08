La primera psicofonía de Belchite cumple 40 años, ¿qué es lo que se escucha?

Hay fechas que pasan desapercibidas y otras que, sin hacer demasiado ruido, terminan cambiando la historia de un lugar. El año 1986 fue una de ellas para Belchite y su pueblo viejo. Hace ahora 40 años, un equipo del programa radiofónico 'Cuarta Dimensión', de 'Radio Heraldo', dirigido por Carlos Bogdanich, realizó una investigación nocturna en las ruinas del Pueblo Viejo, que desembocó en uno de los episodios históricos más conocidos de la parapsicología española.

La grabación obtenida por el equipo de 'Cuarta Dimensión' fue la primera psicofonía documentada en Belchite. Al revisar las cintas registradas durante aquella investigación, aparecieron sonidos que los miembros del equipo aseguraron no haber escuchado durante su estancia entre las ruinas. Aquello abrió una puerta que ya nunca volvería a cerrarse.

Lo curioso es que lo que se registró aquella noche en las grabaciones no son voces. Lo que hizo famosa a la grabación fue que supuestamente (todavía hay discusiones sobre el tema) se escuchaban: motores de aviones volando a baja altura, explosiones de bombas, ráfagas de ametralladora o metralla, sonidos de combate y algunos testimonios también hablan de gritos y voces humanas lejanas.

Los sonidos de la guerra

De hecho, durante años se la conoció más como "la psicofonía de los sonidos de la guerra". Carlos Bogdanich siempre destacó que lo sorprendente era que parecían haberse registrado ecos de la batalla de 1937 en lugar de las típicas palabras aisladas que suelen aparecer en otras psicofonías.

Durante las décadas siguientes, cientos de investigadores acudirían al pueblo armados con grabadoras, magnetófonos y posteriormente equipos digitales. Se registrarían nuevas psicofonías, surgirían nuevos testimonios y se multiplicarían las interpretaciones.

Resulta llamativo comprobar cómo una cinta registrada hace cuarenta años sigue despertando interés en una época dominada por la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes y las tecnologías digitales. Quizá porque, más allá de los avances técnicos, el ser humano continúa sintiendo la misma fascinación por los enigmas que no tienen una respuesta definitiva.

Ahora, 40 años después, Belchite ha decidido recordar la efeméride y el ayuntamiento junto a Carlos Bogdanich ha organizado dos visitas nocturnas tituladas 'Ecos de la oscuridad' para el 26 y 27 de junio a las 22.00 horas. Las entradas ya se pueden comprar en el ayuntamiento.