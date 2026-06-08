Uno de los raperos de Zaragoza más exitosos sentencia sobre los MC de la ciudad: "Es la mejor letra que he escuchado en mi vida"

El MC aragonés Sharif ha sido uno de los últimos invitados del canal de Youtube 4 elementos en el que el zaragozano ha hecho un repaso a su trayectoria y ha confesado algunas de sus impresiones sobre la música y sus propios procesos de creación.

Conocido por ser uno de los mejores letristas de rap en castellano, Sharif no ha dudado en reconocer que ha aprendido a escribir "de mucha gente. De Sabina ha aprendido a escribir, pero también de Kase.O dentro del rap. Para mí, Kase.O ha sido uno de mis maestros, uno de muchos, como Rapsusklei...", ha explicado el artista.

"Me voló la cabeza"

Lejos de dejar ahí su argumentación, Sharif ha querido señalar cuál es para él la mejor canción de la historia de rap en castellano: "Yo de todo el que he podido aprender, he aprendido. Recuerdo un tema del Kase.O en el disco del Rumba, 'Javat y Kamel', que me voló la cabeza, ¿sabes?", ha afirmado y ha proseguido: "Yo sentía que era la mejor letra que he escuchado en mi vida dentro del rap. En esa letra hay una profundidad filosófica, unas barras filosóficas existenciales que te respondían a preguntas de la vida, o si no las respondían por lo menos no tenían miedo de hacerlas, de reconocer que hay muchas cosas que aún no encajan o que no sabes. Y a la vez todo con una pulcritud, con una exactitud,...".

"Había un poco de ego trip, pero a la vez había reflexión, lirismo, como que dije 'mierda, esto es lo mejor que yo he escuchado en mi vida'. Yo quiero escribir algo así", ha concluido Sharif. El propio Kase.O ha respondido a la reflexión de Sharif mostrándole también su admiración: "¡Qué grande eres!".