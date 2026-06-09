El Auditorio de Zaragoza se prepara para acoger el mayor espectáculo lírico de toda su historia: la ópera que rendirá tributo a Miguel Fleta

El Auditorio de Zaragoza se prepara para acoger el mayor espectáculo lírico de toda su historia. Han pasado ya más de 30 años desde que abriera sus puertas en octubre de 1994 y, en todo este tiempo, nunca ha albergado una ópera "tan ambiciosa" como la que desembarcará del 18 al 21 de junio en la sala Mozart. Así lo ha destacado este martes el director general de la Orquesta Reino de Aragón, Sergio Guarné, durante un acto celebrado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta para calentar motores de cara a esta cita tan relevante.

"Habrá más de 200 artistas sobre el escenario pero, más allá de los números, se trata de una de las óperas más complejas a nivel de producción y escenografía, así que es sin duda la más ambiciosa que se va a celebrar en el Auditorio desde que abrió sus puertas", ha incidido Guarné durante la presentación, en la que ha actuado el tenor Jihoon Park. El surcoreano, que ha interpretado uno de los fragmentos más conocidos de 'Turandot', será el encargado de ponerse en la piel del príncipe Calaf en las representaciones del 18 y el 20 de junio.

El protagonista masculino de la célebre ópera de Puccini lo interpretó el 25 de abril de 1926 el gran tenor aragonés Miguel Fleta (se dice que el compositor italiano compuso la ópera pensando en él). De hecho, este espectáculo se ha impulsado para conmemorar el centenario del estreno mundial en La Scala de Milán de 'Turandot', una de las óperas más famosas y reconocidas del mundo.

El tenor surcoreano Jihoon Park, este martes en el Teatro Romano de Zaragoza. / Jaime Galindo

"Estoy encantado de poder hacer el personaje de Calaf porque es una oportunidad increíble para mí, pero al mismo es una gran responsabilidad", ha reconocido Jihoon Park. A la breve actuación programada para los medios también ha asistido el director artístico del Auditorio, Miguel Ángel Tapia, que ha recordado que este gran espectáculo lírico servirá para poner el broche de oro a la Temporada de Grandes Conciertos 2025-2026.

"Es un orgullo poder cerrar la temporada con un espectáculo tan maravilloso. Va a ser un montaje como nunca se ha visto antes en el Auditorio, por eso recomendamos venir a todo el mundo. Los que nunca han asistido a una ópera quedarán maravillados", ha subrayado Tapia.

Aprovechando el centenario de la efeméride, la Orquesta Reino de Aragón, en colaboración con la Fundación Òpera Catalunya y de la mano del Auditorio de Zaragoza, ha impulsado esta gran producción de 'Turandot'. La parte musical correrá a cargo de la Orquesta Reino de Aragón, dirigida por Ricardo Casero, y el coro Amici Musicae (tanto el senior como el infantil), y se contará con un elenco "de primer nivel como el que tienen los grandes teatros de la ópera en Europa".

Con subtítulos

Así, el papel de la princesa Turandot lo harán Maribel Ortega (las sesiones del 18 y 20 de junio) e Ingegjerd Bagøien Moe (19 y 21 de junio); el del príncipe desconocido Calaf Jihoon Park (días 18 y 20) y Max Jota (días 19 y 21); mientras que el de Liú lo interpretarán Angelina Akhmedova (días 18 y 20) y Verónica Tello (19 y 21). Rubén Amoretti, Isaac Galán, Jorge Juan Morata, Jorge Franco, Javier Agulló y Jorge Tello completarán el elenco de esta 'Turandot'.

Como ocurre en cualquier gran teatro de ópera, el espectáculo se desarrollará con subtítulos, así que los asistentes podrán seguir en todo momento la historia.

En esta ópera, una princesa china llamada Turandot está tan traumatizada por una antepasada asesinada que decide no casarse nunca y obliga a sus pretendientes a resolver tres acertijos; si fallan, los decapitan. Llega un príncipe desconocido, Calaf, que los resuelve todos y aun así Turandot sigue sin querer casarse. Entonces él le propone otro juego: si ella descubre su nombre antes del amanecer, podrá matarlo. Mientras buscan la respuesta, una esclava llamada Liu —que ama a Calaf en secreto— se sacrifica para no revelar su identidad. Ese gesto rompe emocionalmente a Turandot, que pasa de ser una reina de hielo a admitir que se ha enamorado.

Las entradas para las cuatro representaciones ya están a la venta a través de la web del Auditorio de Zaragoza y en las taquillas del mismo a un precio que oscila entre 35 y 75 euros (más gastos de gestión si se adquiere vía web) dependiendo la zona elegida.