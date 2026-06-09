Cinco proyectos aragoneses impulsados por CIMA se presentan en el 54º Festival Internacional de Cine de Huesca

Un total de cinco proyectos audiovisuales, impulsados por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) han sido presentados en la sección de Industria de la 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. El Salón Azul de la capital oscense ha acogido esta actividad, patrocinada por Aragón TV, en la que la delegada de CIMA en Aragón, ha agradecido la oportunidad de poner en valor y dar voz a las compañeras de la región, ya que es muy importante mostrar la diversidad y voces de las profesionales de la industria.

En primer lugar, la directora, productora y guionista Nuria Rubió ha presentado 'No soy la madre de un cómico', un largometraje documental con la historia Pepi Labrador, una mujer que a los 50 años tomó la decisión de dejar de hacerse cargo de los demás y hacer lo que siempre había soñado que era plantarse ante un escenario.

Acompañada de la propia Pepi, Rubió ha señalado que el proyecto fue seleccionado en CIMA Impulsa, iniciativa que impulsa una obra audiovisual desde cero y hasta su terminación: “El proyecto nació hace cuatro años, estaba estudiando en Huesca y en 2022 fuimos finalistas en ‘Navarra de cine’ con 'Atxondite', en el que Pepi hacía de bruja y me interesé mucho por ella y por el curso que había dado su vida; posteriormente hice un curso de guion, había que elegir ideas y pensé que sería bueno contar su vida”. Indicó que lo que busca en esta fase del proyecto, en el que participa como productora Yolanda Puga, es coproducción, “porque necesitamos más músculo”.

En segundo lugar, Leticia Barrios, productora ejecutiva de Enava Films presentó el proyecto de largometraje documental 'Aragón Salvaje', que codirige con Guillermo Bacariza. “Este proyecto surgió en MAFIZ, la sección de industria del Festival de Málaga y lo que pretendemos es mostrar el ciclo de la vida a través de toda la biodiversidad que existe en Aragón, y siendo una de las regiones con mayor riqueza, no nos explicamos cómo no se ha hecho un ‘wild life’ aquí”, expuso. El rodaje del proyecto empezó en diciembre de 2025 y se prolongará hasta fines de 2027, teniendo inicialmente dos versiones, una de 55’ y otra de entre 70’ y 80’.

En tercer lugar, la realizadora Marina Selene ha traído a Huesca 'Cinco Olivas', un cortometraje de ficción que explora el duelo y la muerte a través de una mirada infantil, en este caso la protagonista Izarbe, de 9 años, desde el entorno rural y desde el seno familiar. “Hemos conseguido algo de financiación, Aragón Televisión forma parte del proyecto, el Ayuntamiento de Oseja también, que es mi pueblo y es donde vamos a grabar, nos hemos presentado al ICAA también para terminar de darle el último empujón, pero seguimos buscando apoyos”.

Con la premisa de que los muertos viven a través de los recuerdos, Izarbe es una niña que ha perdido a su padre y que intenta suplir la pérdida y revivir esa presencia a través de una infantil superstición que es la recolecta de cinco olivas, todo ello entremezclado con la historia de la madre que reprime el tema del duelo y la abuela que vive recordando. Por ello, los tiempos de rodaje son muy importantes para la cineasta, pues es a principios de verano, cuando los olivos están en flor y sin fruto.

Asimismo, la cineasta Silvia Pradas ha presentado 'La Pastora', un largometraje de ficción que ha cerrado un reparto internacional, que aún no se puede desvelar y que es la continuación de su documental 'La senda del pastor', un viaje a través de la vocación de seis pastores que ven cómo la profesión que aman llega a su fin y que le permitió conocer a una mujer cuya valentía y resiliencia le cautivó y esta película cuenta su historia.

En el proyecto también está involucrada la directora Ángeles González-Sinde, quien se interesó por el trabajo de Pradas tras conocer 'La senda del pastor'. “Quiero que cualquier persona que se acerque a nuestra película sopese verdaderamente lo que significa elegir una forma de vida y cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por ella, como mujer y cineasta en España sé de buen grado lo que supone sacar adelante un proyecto propio”, resaltó.

Para terminar, la productora Alba Heredero y el cineasta Pol Verdugo han presentado 'El oso fantasma', un cortometraje documental que surge luego de que un investigador descubre una anomalía en los archivos del Festival de Cine de Berlín: España ganó tres Osos de Oro ex-aequo en 1978, pero uno de ellos, el cortometraje 'Ascensor', de Tomás Muñoz, ha sido borrado de la memoria popular.

Ambos señalaron que han tenido que seguir un complejo laberinto de bases de datos vacías, llamadas a críticos que no recuerdan nada y fichas técnicas incompletas, para lograr localizar al productor, quien revela la ubicación Muñoz, viviendo en el absoluto anonimato en un pueblo costero de Valencia.

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El proyecto, con apoyo de ECAM Industria, se encuentra en fase de investigación y preproducción y en búsqueda de financiación, además de que han encontrado el negativo del cortometraje ganador en Berlín y el objetivo es digitalizarlo para poder proyectarlo en Berlin Classics en 2028.