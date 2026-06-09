Del exitoso remix de 'Potra Salvaje' a 'Somos la Roja': el dj aragonés Fernando Moreno calienta motores de cara al mundial

El dj y productor turolense Fernando Moreno revolucionó hace dos años la escena musical con su 'remix' del tema 'Potra salvaje', de Isabel Aaiún. Este éxito, que se convirtió en un himno para la selección española durante la Eurocopa de 2024, marcó un antes y un después en su carrera.

El turolense ha querido seguir ahora esta estela con el firme propósito de convertir su nuevo tema en la banda sonora de la selección durante el mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca este jueves 11 de junio. Para ello se ha aliado con la pareja más emblemática y carismática del flamenco español, Maki y María Artés, dando vida a 'Somos la Roja'. La canción cuenta además con la maestría a la guitarra de Sergio Gallardo.

"Creamos el tema pensando en esos momentos donde el corazón se nos sale del pecho: en las previas, en cada gol y en la celebración final. Queremos que el país entero vuelva a sentir esa unión que nos llevó a lo más alto", comenta Fernando Moreno.

El lanzamiento oficial de 'Somos la Roja' se produjo el pasado 28 de mayo y ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción nace con la vocación de unir a los seguidores de la selección en torno a los partidos de la próxima cita mundialista.

Sin embargo, replicar el éxitro de 'Potra Salvaje' será muy complicado, ya que se convirtió en un himno de todo un país e Isabel Aaiún fue la encargada de poner la música a la celebración de la Eurocopa conseguida por el conjunto de Luis de la Fuente hace dos veranos.

De hecho, el remix del tema compuesto por Isabel Aaiún lanzó a la fama a Fernando Moreno al conseguir más de 72 millones de escuchas acumuladas en Spotify, convirtiéndose en la canción más viral creada nunca por un turolense.