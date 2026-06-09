El festival Sonna Huesca bate sus expectativas y agota los abonos para sus conciertos más destacados

La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza (Sonna Huesca) continúa superando expectativas. Apenas tres semanas después de la apertura de la venta de entradas y la retirada de invitaciones, el certamen organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha agotado los 250 abonos puestos a disposición del público para los conciertos de clausura en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.

Este abono especial permitía asistir a las actuaciones de Pablo López y Luz Casal, programadas para los días 11 y 12 de septiembre respectivamente, dos de los grandes reclamos de una edición que apunta a convertirse en una de las más exitosas de la historia del festival.

La respuesta del público también se ha dejado sentir en el concierto inaugural. Las 500 invitaciones disponibles para la actuación de Raül Refree y El Niño de Elche, prevista para el próximo 4 de julio en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, ya se han agotado cuando todavía faltan varias semanas para el comienzo oficial de la programación.

Además, los conciertos de Pablo López y Luz Casal, vendidos también de forma individual, se acercan ya al millar de entradas despachadas entre ambos espectáculos, una cifra que refleja el creciente interés que despierta el festival en toda la provincia y fuera de ella.

El ritmo de adquisición de invitaciones y entradas está siendo notablemente superior al registrado en ediciones anteriores, consolidando al Sonna Huesca como una de las principales citas culturales del verano aragonés.

Otros conciertos

Más allá de las grandes actuaciones de apertura y clausura, varios conciertos del programa han superado ya el centenar de localidades retiradas en espacios con aforos que oscilan entre las 200 y las 350 personas.

Entre los espectáculos con mejor acogida destacan los conciertos de Diego Guerrero y Muerdo en Alquézar, programados para el 5 de julio; el de Hermanos Cubero en Ordovés el 31 de julio; la actuación de Gilipojazz en la Bodega Edra de Ayerbe el 7 de agosto; y el concierto de Joan Miquel Oliver en la ermita de San Medardo de Benabarre, que ya supera las 130 entradas retiradas.

El Sonna Huesca celebrará en 2026 su concierto número 200 y en su séptima edición volverá a recorrer las diez comarcas altoaragonesas entre el 4 de julio y el 12 de septiembre. Un total de 27 conciertos y/o espectáculos de circo teatro que durante los fines de semana del verano recorrerán la provincia en la denominada la caravana del SoNna Huesca, que acerca la cultura a los pueblos y da a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.