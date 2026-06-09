'Esto no es Fuenteovejuna' llega al Teatro del Mercado de Zaragoza con una revisión participativa del clásico de Lope de Vega

El Teatro del Mercado de Zaragoza acogerá desde este jueves 11 al domingo 14 de junio la representación de Esto no es Fuenteovejuna, una propuesta escénica que revisita el clásico de Lope de Vega desde una mirada actual, dinámica y participativa.

La obra parte de una premisa sencilla y teatralmente potente: tres actores se disponen a representar Fuenteovejuna, pero no quieren hacerlo de la manera convencional. Han pasado más de cuatro siglos desde su estreno y el reto es acercar esta historia al público de hoy, manteniendo vivo el espíritu de una obra que habla de comunidad, abuso de poder y rebelión colectiva.

En esta versión, el pueblo al que apela Fuenteovejuna está delante de los intérpretes: el propio público. Por eso, la propuesta lo incorpora como parte activa de la puesta en escena, invitándolo a participar en la forma en la que se cuenta la historia. A partir de esa interacción, los actores improvisan y construyen una representación que combina el respeto al texto clásico con el juego escénico, el humor y la complicidad con los espectadores.

Esto no es Fuenteovejuna cuenta con dramaturgia y dirección de Javier Trillo y A. Palomares. Sobre el escenario estarán Encarni Corrales, JJ Sánchez y A. Palomares. La música original es de David Angulo y las canciones de Kike Lera.

Las entradas están ya a la venta en la web del Teatro del Mercado de Zaragoza. La obra, recomendada para todos los públicos, se representará todos los días a las 20.00 horas, excepto el domingo, que la función comenzará a las 19.00 horas.