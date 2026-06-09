Huesca acoge una nueva edición de la Muestra de Teatro y Danza Joven

Huesca acogerá del 14 al 28 de junio la 34ª Muestra de Teatro y Danza Joven, una cita ya consolidada en la programación cultural de la ciudad con actuaciones que tendrán lugar en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner a las 20.00 horas, con excepción de los días 15 y 25 de junio, en los que no habrá sesiones.

Organizada por la Asociación ITHEC y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, la muestra pone el broche final al curso de los Talleres Municipales de Teatro y Danza y permite al público disfrutar del trabajo realizado durante todo el año.

En esta edición participarán 13 grupos, doce de ellos procedentes de los talleres municipales y uno del Campus Universitario de Huesca, reuniendo a más de 200 participantes sobre el escenario. La programación incluye propuestas de teatro, danza contemporánea, musicales e interpretación audiovisual, ofreciendo una muestra variada de estilos y disciplinas.

Además, dos de los grupos participantes están formados por jóvenes de entre 12 y 17 años, reforzando el compromiso con la promoción de las artes escénicas entre las nuevas generaciones.

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Las entradas tienen un precio de 3,50 euros y pueden adquirirse a través de la dirección web 'https://culturahuesca.escenaonline.com/par-public/rest/event...'. Durante dos semanas, el público podrá acercarse al trabajo desarrollado durante el curso por el alumnado y profesorado de los talleres, en una programación que reúne teatro, danza contemporánea, musicales e interpretación audiovisual.