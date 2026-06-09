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ARTES ESCÉNICAS

Huesca acoge una nueva edición de la Muestra de Teatro y Danza Joven

La cita se celebrará del 14 al 28 de junio en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Un espectáculo celebrado en una pasada edición de la muestra.

Un espectáculo celebrado en una pasada edición de la muestra.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Huesca acogerá del 14 al 28 de junio la 34ª Muestra de Teatro y Danza Joven, una cita ya consolidada en la programación cultural de la ciudad con actuaciones que tendrán lugar en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner a las 20.00 horas, con excepción de los días 15 y 25 de junio, en los que no habrá sesiones.

Organizada por la Asociación ITHEC y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca, la muestra pone el broche final al curso de los Talleres Municipales de Teatro y Danza y permite al público disfrutar del trabajo realizado durante todo el año.

En esta edición participarán 13 grupos, doce de ellos procedentes de los talleres municipales y uno del Campus Universitario de Huesca, reuniendo a más de 200 participantes sobre el escenario. La programación incluye propuestas de teatro, danza contemporánea, musicales e interpretación audiovisual, ofreciendo una muestra variada de estilos y disciplinas.

Además, dos de los grupos participantes están formados por jóvenes de entre 12 y 17 años, reforzando el compromiso con la promoción de las artes escénicas entre las nuevas generaciones.

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Las entradas tienen un precio de 3,50 euros y pueden adquirirse a través de la dirección web 'https://culturahuesca.escenaonline.com/par-public/rest/event...'. Durante dos semanas, el público podrá acercarse al trabajo desarrollado durante el curso por el alumnado y profesorado de los talleres, en una programación que reúne teatro, danza contemporánea, musicales e interpretación audiovisual.

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