MovieCamp crece en su segunda edición y consolida a Sos del Rey Católico como referente del cine joven

Sos del Rey Católico volverá a convertirse este verano en un gran plató cinematográfico para jóvenes. MovieCamp, el campamento de cine impulsado por Laura Contreras y Alberto Samitier junto a Barbecho Productions, celebrará del 16 al 26 de julio su segunda edición con importantes novedades que refuerzan su apuesta por la formación audiovisual, la creatividad y el desarrollo del talento joven.

El proyecto ha sido presentado este martes, 9 de junio, en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón con la participación de la directora general de la entidad, Laura Prada; la directora de MovieCamp, Laura Contreras; la alcaldesa de Sos del Rey Católico, María José Navarro; y el director de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; además del actor zaragozano Jorge Asín, colaborador habitual de la iniciativa.

Tras el éxito de la primera edición, el campamento da un paso adelante ampliando tanto su duración como el número de participantes. Este año pasará de nueve a once días de actividades y aumentará sus plazas de 21 a 35 jóvenes de entre 11 y 16 años, una cifra que incluso podría incrementarse ligeramente en las últimas semanas.

Además, el programa traspasa por primera vez las fronteras aragonesas. Junto a participantes procedentes de distintos puntos de la comunidad, MovieCamp recibirá jóvenes de distintos puntos de la comunidad y de otras regiones españolas como Madrid o Canarias, una circunstancia que sus responsables consideran un síntoma de la creciente proyección nacional del proyecto.

Durante la presentación, Laura Contreras ha destacado que la filosofía del campamento sigue siendo la misma que inspiró su nacimiento: "Queremos que los participantes aprendan cine haciendo cine. No se trata únicamente de explicar cómo funciona una película, sino de que vivan en primera persona todo el proceso creativo y técnico que hay detrás de una producción audiovisual".

Aprender cine desde todos los departamentos

La formación volverá a estructurarse en dos grandes fases. En la primera, los participantes asistirán a masterclasses impartidas por profesionales en activo de la industria audiovisual aragonesa, que abordarán todas las áreas implicadas en una producción cinematográfica.

Los jóvenes recibirán formación en guion dirección, interpretación, fotografía, sonido, producción, vestuario, maquillaje, dirección artística o montaje. Entre los docentes figuran profesionales como Miguel Casanova, Ignacio Estaregui, Carlos Val, Sandra Gómez, Pilar Sicilia, Néstor Rubio o Camino Ivars.

La segunda fase consistirá en la puesta en práctica de todos esos conocimientos mediante el rodaje de dos cortometrajes originales concebidos por los propios participantes. El trabajo culminará con una gala final abierta al público en el Palacio de Sada, donde se proyectarán las obras realizadas durante el campamento ante familiares, vecinos y visitantes.

Una de las señas de identidad del proyecto es que todos los alumnos pasan por cada una de las especialidades. Según ha explicado Contreras, esta metodología permite que los jóvenes comprendan la complejidad del proceso audiovisual y descubran profesiones que habitualmente permanecen en segundo plano.

"Muchos llegan pensando únicamente en ser actores o directores, pero después de conocer todos los departamentos descubren que les apasiona el trabajo de producción, fotografía o script. El año pasado fue sorprendente ver cómo cambiaban sus preferencias tras las clases", ha explicado la directora del campamento.

La experiencia se complementará con actividades propias de un campamento de verano como excursiones, deportes, juegos, gymkanas, piscina o veladas temáticas vinculadas al universo cinematográfico.

Pilar Palomero y Andrea Fandos, principales novedades

Entre las incorporaciones más destacadas de esta segunda edición figura la participación de la directora y guinista Pilar Palomero y de la actriz Andrea Fandos.

Ambas protagonizarán una actividad especial vinculada a la proyección de la película 'Las niñas', una de las producciones aragonesas más reconocidas de los últimos años. La sesión estará abierta tanto a las familias participantes como a los vecinos y visitantes de Sos del Rey Católico.

MovieCamp volverá a contar también con la colaboración del actor Jorge Asín, quien ya participó en la edición inaugural y que no dudó en sumarse nuevamente al proyecto tras la experiencia vivida el pasado verano.

Durante su intervención, Asín ha remarcado el impacto que el campamento tiene sobre los participantes. "Descubren la paciencia, el trabajo colectivo y el esfuerzo que exige hacer una película. Entienden que detrás de una producción hay muchas personas trabajando juntas para conseguir un objetivo común", ha señalado.

La organización ha subrayado que buena parte de los participantes de la primera edición repetirán este verano, un dato que consideran la mejor prueba del éxito del proyecto y d ela satisfacción generada entre las familias.

Sos del Rey Católico, un escenario de cine

La alcaldesa, María José Navarro, ha insistido en el papel de Sos del Rey Católico como sede ideal para una iniciativa de estas características.

La responsable municipal ha recordado la estrecha vinculación histórica de la villa con el mundo audiovisual, especialmente desde el rodaje de 'La vaquilla', de Luis García Berlanga, una producción que marcó profundamente la memoria colectiva del municipio y que todavía hoy sigue atrayendo visitantes.

Navarro ha resaltado a su vez el valor educativo del programa y su capacidad para convertir la localidad en un espacio de encuentro entre cultura, formación y creatividad. "Es una experiencia que los jóvenes recordarán toda la vida y quién sabe si algunos de ellos terminarán convirtiéndose en grandes profesionales que recuerden que fue aquí donde dieron sus primeros pasos", ha insistido.

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Con el respaldo de Fundación Caja Rural de Aragón, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, CPA Salduie, Aragón TV y la Academia del Cine Aragonés, MovieCamp afronta su segunda edición consolidándose como una iniciativa pionera que conecta educación, cultura, territorio y cine. Un proyecto que busca formar espectadores críticos, descubrir vocaciones y demostrar que aprender cine puede ser también una forma de crecer, convivir y crear comunidad.