El museo Pablo Serrano de Zaragoza estrena "exposiciones de urgencia" con la muestra 'Observatorio'

El IAACC Pablo Serrano de Zaragoza ha inaugurado este martes la exposición ‘Observatorio 2026. Equivalencias’, una muestra que reúne 16 obras de arte contemporáneo de creadores como June Crespo o Glenda León y que estrena un nuevo formato de "exposiciones de urgencia", concebido para acercar la realidad artística más inmediata al público.

Con esta propuesta se da inicio al ‘Observatorio’, un nuevo proyecto expositivo del museo que plantea “exposiciones de urgencia” que permiten llevar la realidad más inmediata al museo, mediante autores del momento.

El comisario de la exposición, Alejandro Ratia, ha incidido en que este proyecto “surge como una necesidad, como una urgencia” por mostrar la actualidad del arte contemporáneo local, nacional e internacional.

El director de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en la inauguración de la muestra. / Jaime Galindo

De este modo, según ha informado el Gobierno de Aragón, este primer ‘Observatorio’ se inaugura con la propuesta expositiva ‘Equivalencias’, que reúne un total de 16 obras de fotografía, vídeo, escultura, dibujo o instalación y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre.

En su comisariado, Ratia ha partido del concepto de analogía con respecto a la realidad que de manera muy diversa establecen en sus creaciones Alegría y Piñero, June Crespo, Glenda León y Javier Peñafiel.

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De los juegos retóricos entre lo sonoro, lo óptico y el manejo del lenguaje con los que Alegría y Piñero crean imágenes de naturaleza escultórica, a las esculturas de June Crespo, que hablan de las relaciones que se establecen entre el espacio, el cuerpo y el objeto. Alegría y Piñero exponen obras realizadas en el último año, tres piezas que forman parte del proyecto ‘ida y vuelta’ que parte del uso del lenguaje y los materiales.