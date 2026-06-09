Procura invita a reflexionar en Zaragoza sobre cómo la cultura puede cuidar a las comunidades
George Yúdice presentará el miércoles 10 de junio su último libro, Cuidar lo común. Hacia una gestión cultural regenerativa, en el Museo del Teatro de Cesaraugusta
La Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón (PROCURA) organiza la segunda cita de su II Ciclo 'Tomo y Lomo', un espacio de encuentro y pensamiento crítico en torno a la cultura y la vida. Tras el éxito de su primera edición, este foro regresa con un interesante debate que cruza la gestión cultural con el activismo comunitario, la sostenibilidad de los lazos sociales y la necesidad de transitar hacia modelos basados en la ética del cuidado y el arraigo colectivo. El encuentro tendrá lugar este miércoles 10 de junio a las 18.00 horas en el Museo del Teatro de Cesaraugusta (C/ San Jorge, 12, Zaragoza), con entrada libre hasta completar aforo.
El punto de partida del conversatorio será la presentación del libro 'Cuidar lo común. Hacia una gestión cultural regenerativa' (2025). Para desgranar sus claves, PROCURA ha reunido a un panel de primer nivel que conjuga la investigación académica con trayectorias referenciales en las políticas culturales estatales e internacionales:
• George Yúdice: Autor de la obra, Profesor Emérito de la Universidad de Miami y uno de los pensadores críticos más lúcidos y citados en el ámbito de las políticas culturales iberoamericanas, célebre por su icónico libro El recurso de la cultura.
• Marcos García: Especialista en laboratorios ciudadanos y procomún, y exdirector de MediaLab-Prado (Madrid), uno de los grandes casos de estudio analizados en el libro.
• Ángel Mestres: Director de Trànsit Projectes, firmante del prólogo de la obra y dinamizador fundamental de las redes culturales comunitarias.
• Rosana Sanz (Modera): Diseñadora, investigadora, profesora en la Universidad de Zaragoza y responsable de formación e investigación en OCRE, quien guiará la conversación.
El debate planteará la necesidad de superar las lógicas neoliberales que entienden la cultura únicamente como una industria de eventos o de consumo de masas. A partir de experiencias reales analizadas por Yúdice, los ponentes invitarán al público a reflexionar sobre cómo la gestión cultural puede reparar los lazos sociales y construir verdaderas comunidades que cooperen por el bien común. Esta actividad cuenta con la colaboración de Detalier, Ocre, EINA Z, Librería Antígona y Zaragoza Museos (Ayuntamiento de Zaragoza).
- Peter Ademo y Raúl Pereira, las dos sorpresas en los fichajes de Lalo para el Real Zaragoza
- Se aproxima una masa de aire polar a Zaragoza: los termómetros se desplomarán 8 grados en apenas 48 horas
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después
- La revolución de la IA amenaza a 250.000 trabajadores muy cualificados de Aragón: estas son las profesiones más expuestas
- El aragonés Javi Roda antepone su deseo de volver al Real Zaragoza a seguir en Primera con el Elche
- Tachi renueva, Lalo confía en la continuidad de Francho y dejan el Real Zaragoza hasta 26 jugadores
- El robo de un móvil acaba en una multitudinaria pelea entre jóvenes bajo el Puente de Hierro de Zaragoza
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Anartz Peña como segundo portero por petición expresa de Ibai Gómez