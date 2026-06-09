Procura invita a reflexionar en Zaragoza sobre cómo la cultura puede cuidar a las comunidades

La Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón (PROCURA) organiza la segunda cita de su II Ciclo 'Tomo y Lomo', un espacio de encuentro y pensamiento crítico en torno a la cultura y la vida. Tras el éxito de su primera edición, este foro regresa con un interesante debate que cruza la gestión cultural con el activismo comunitario, la sostenibilidad de los lazos sociales y la necesidad de transitar hacia modelos basados en la ética del cuidado y el arraigo colectivo. El encuentro tendrá lugar este miércoles 10 de junio a las 18.00 horas en el Museo del Teatro de Cesaraugusta (C/ San Jorge, 12, Zaragoza), con entrada libre hasta completar aforo.

El punto de partida del conversatorio será la presentación del libro 'Cuidar lo común. Hacia una gestión cultural regenerativa' (2025). Para desgranar sus claves, PROCURA ha reunido a un panel de primer nivel que conjuga la investigación académica con trayectorias referenciales en las políticas culturales estatales e internacionales:

• George Yúdice: Autor de la obra, Profesor Emérito de la Universidad de Miami y uno de los pensadores críticos más lúcidos y citados en el ámbito de las políticas culturales iberoamericanas, célebre por su icónico libro El recurso de la cultura.

• Marcos García: Especialista en laboratorios ciudadanos y procomún, y exdirector de MediaLab-Prado (Madrid), uno de los grandes casos de estudio analizados en el libro.

• Ángel Mestres: Director de Trànsit Projectes, firmante del prólogo de la obra y dinamizador fundamental de las redes culturales comunitarias.

• Rosana Sanz (Modera): Diseñadora, investigadora, profesora en la Universidad de Zaragoza y responsable de formación e investigación en OCRE, quien guiará la conversación.

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El debate planteará la necesidad de superar las lógicas neoliberales que entienden la cultura únicamente como una industria de eventos o de consumo de masas. A partir de experiencias reales analizadas por Yúdice, los ponentes invitarán al público a reflexionar sobre cómo la gestión cultural puede reparar los lazos sociales y construir verdaderas comunidades que cooperen por el bien común. Esta actividad cuenta con la colaboración de Detalier, Ocre, EINA Z, Librería Antígona y Zaragoza Museos (Ayuntamiento de Zaragoza).