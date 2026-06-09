El sello de un millón de euros: un documental aragonés se sumerge en uno de los grandes misterios de la filatelia mundial

José Manuel Herráiz estrenará este jueves, 11 de junio, el documental sobre el enigma del sello azul de dos reales, un misterio resuelto gracias al archivo de la Diputación de Zaragoza donde salió a la luz documentación inédita para resolver una cuestión que obsesionó a los filatélicos de toda Europa: el del mítico dos reales azul de 1851, la mayor rareza de la filatelia hispana y uno de los sellos más famosos del mundo. El documental se proyectará a las 19.30 en el cine Palafox de Zaragoza (las invitaciones pueden reservarse llamando al 976 288 782).

En este contexto se enmarca 'Dos reales azul: historia de un sello de un millón de euros', un documental producido con el apoyo de la Diputación de Zaragoza que narra el surgimiento del coleccionismo filatélico y su evolución hasta la actualidad. Se trata de una historia poblada de personajes fascinantes -coleccionistas, falsificadores e intermediarios- que convirtieron a los sellos en minúsculos objetos de deseo por los que aún se pagan verdaderas fortunas.

“Nunca pensé en producir un documental sobre filatelia, ya que el coleccionismo de sellos me parecía un pasatiempo algo excéntrico, muy alejado de mis gustos personales”, explica el guionista, directo y productor, José Manuel Herráiz, quien sin embargo ha explicado que hubo un acontecimiento que lo hizo cambiar de opinión.

Cartel del documental. / ep

Así, se refiere al 22 de julio de 2022, cuando José Antonio Herraiz, uno de los investigadores filatélicos más prestigiosos de España, descubrió en el archivo de la Diputación de Zaragoza unos viejos documentos que resolvían un enigma de más de 150 años de antigüedad: el del dos reales azul de la emisión de 1851, el sello más raro de la filatelia española.

“Una historia sobre filatelia se convirtió en un relato apasionante que capturó la imaginación del público cuando la noticia llegó a los medios de comunicación y aquello acabó por decidirme” y contra todo pronóstico “la historia de un sello de correos del tamaño de una uña despertaba gran interés porque después de todo, no era un sello cualquiera, era la historia de un sello de un millón de euros”, concluye Herráiz.

Esta proyección, que cuenta con la financiación de la Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y la participación de Aragón TV, forma parte de la Semana de los Archivos que la institución provincial ha organizado del 8 al 12 de junio, con un amplio programa de actividades en Zaragoza y en otros ocho municipios de la provincia.

El misterio del sello azul

El archivo de la Diputación de Zaragoza permitió resolver uno de los grandes enigmas de la filatelia internacional. El investigador zaragozano José Antonio Herráiz encontró entre sus fondos los documentos que desvelan la historia completa del sello de dos reales azul de 1851, el mayor icono de la filatelia española y una rareza mundial de la que solo se conocen tres ejemplares certificados como auténticos.

Durante más de un siglo y medio, decenas de expertos intentaron desentrañar la anomalía: en qué circunstancias un sello que debía ser rojo anaranjado se imprimió de color azul. De los tres ejemplares de los que se tienen constancia, uno está en la British Library de Londres y los otros dos, en manos de particulares. Su valor, en caso de salir a la venta, podría superar el millón de euros.

José Antonio Herráiz encontró la solución del misterio investigando en el archivo de la Diputación de Zaragoza. Según contó este académico de número de la Real Academia Hispánica de Historia Postal, fue “un golpe de suerte” lo que le llevó a descubrir un completo dosier que se conserva dentro de los fondos del Gobierno Político de Aragón (1820-1911) y que explica lo sucedido con ese sello verdaderamente extraordinario.