¿Cuál será la última película en 35 mm que se proyectará en la Filmoteca de Zaragoza antes de que deje la Casa de los Morlanes?

La sala de exhibición de la Filmoteca de Zaragoza va a abandonar próximamente la Casa de los Morlanes donde se había afianzado en las últimas décadas. Y es que se trasladará al nuevo Distrito 7 que se ubicará en Las Fuentes en la antigua fábrica de Giesa, actualmente en obras. Por eso, en cuanto concluyas los trabajos la sala de exhibición estrenará nuevo emplazamiento dejando su tradicional espacio en el Casco Histórico de la ciudad.

El Festival En proceso, que está desvelando estos días su programa de este año (del 19 al 21 de junio y el 24 y 26 de junio con las fiestas de El Gancho donde programarán cine al aire libre), ha programado una sesión muy especial para el 19 de junio, 'La noche americana', de François Truffaut que celebra precisamente el cine. Y ellos mismos se han percatado del detalle de que es probable de que sea la última película en 35 milímetros que se proyecte en la sala de los Morlanes.

"Cierta tristeza"

"Proyectaremos esta película con ilusión, pero también con cierta tristeza. Si se cumplen los plazos anunciados por el ayuntamiento, todo apunta a que esta pueda ser la última ocasión en que la sala del Palacio de Morlanes, abierta al público desde hace más de 40 años, acoja una proyección en 35 mm", han señalado los promotores del festival.

Por ese mismo motivo, el festival ha decidido invitar a presentar la sesión al exdirector de la Filmoteca de Zaragoza, Leandro Martínez, para hablar "de la historia y la importancia de la preservación cinematográfica, así como de la estrecha relación que Truffaut y toda la generación de la Nouvelle Vague mantuvieron con la Cinemateca Francesa y su legendario fundador, Henry Langlois, archivista, cinefilo antifascista incansable y figura clave en la salvaguarda del patrimonio cinematográfico frente a las amenazas del siglo XX".

"Una ocasión perfecta -señalan- para recordar que el cine no solo se crea: también se conserva, se proyecta y se transmite de generación en generación. Os esperamos para celebrar el cine, su memoria y la experiencia irrepetible del 35 mm", concluyen.