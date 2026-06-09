El Teatro de la Estación de Zaragoza despide su temporada poética con una semana dedicada a la palabra

El Teatro de la Estación cerrará su programación poética hasta el próximo otoño con una semana dedicada a la palabra, la creación literaria y el encuentro entre autores y público. Los días 11 y 13 de junio, el espacio cultural zaragozano acogerá dos propuestas que reflejan la diversidad de la poesía contemporánea: una nueva sesión del ciclo Jueves de Poesía y la final local de Altercado Slam Zaragoza.

La primera de las citas tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 19.00 horas con una nueva edición de Jueves de Poesía, una iniciativa que supera ya los quince años de trayectoria y que se ha consolidado como una de las referencias estables de la actividad poética en Zaragoza.

El ciclo está organizado en colaboración con el Laboratorio de Investigaciones Literarias 'Abisal Margen' de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y mantiene su apuesta por acercar la creación literaria al público a través de encuentros directos con escritores y escritoras de distintas generaciones.

En esta ocasión, los protagonistas serán Francho Aijón y Carmen María Sánchez Morillas, dos autores con trayectorias consolidadas que compartirán una selección de sus textos y conversarán sobre sus procesos creativos y experiencias literarias.

La actividad, de acceso libre hasta completar el aforo, ofrecerá un formato cercano que permitirá a los asistentes dialogar con los autores y profundizar en sus obras y perspectivas sobre la poesía actual.

Francho Aijón, dramaturgo, guionista y poeta zaragozano afincado en Madrid, ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la creación literaria y escénica. Su obra ha sido publicada en diversas revistas y editoriales especializadas y recientemente ha visto la luz su poemario Nubes con forma de nube, editado por Olé Libros en 2024.

Por su parte, Carmen María Sánchez Morillas compagina la creación poética con la docencia y la investigación universitaria. Profesora de la Universidad de Jaén y editora, es autora de los poemarios 'Paraíso de las cosas', 'Textos azules' y 'Corazón de metro', obras que la han situado como una de las voces destacadas de la poesía contemporánea.

La semana dedicada a la palabra continuará el sábado 13 de junio con una propuesta diferente pero igualmente vinculada al poder expresivo de la poesía. A partir de las 18.00 horas, el Teatro de la Estación acogerá la Final Local de Altercado Slam Zaragoza, organizada por Noches de Poemia.

La cita pondrá el broche final a la décima temporada de este certamen y servirá para elegir al poeta o poeta que representará a Zaragoza en el XIV Campeonato de Poetry Slam España, que se celebrará en Cartagena del 17 al 19 de septiembre.

Gran final de Altercado Slam

La competición reunirá a los participantes clasificados a lo largo de toda la temporada en una modalidad escénica en la que la palabra hablada adquiere todo el protagonismo. Los concursantes deberán interpretar textos propios en un tiempo máximo de tres minutos y sin utilizar música, escenografía ni elementos de apoyo.

El formato Poetry Slam nació en Estados Unidos durante la década de los ochenta y se ha extendido por todo el mundo como una forma de acercar la poesía a nuevos públicos mediante la oralidad, la interpretación y la participación ciudadana.

Noticias relacionadas

En Zaragoza, Altercado Slam forma parte del circuito nacional desde 2015 y se ha convertido en una plataforma para la difusión de nuevas voces poéticas, favoreciendo además el encuentro entre creadores y espectadores en un ambiente abierto y participativo.