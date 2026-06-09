PROYECCIÓN
El único cine de España donde podrá verse la nueva película de Christopher Nolan en formato IMAX está en Zaragoza: cómo conseguir las entradas
El estreno de 'La Odisea' está generando una gran expectación en todo el mundo
Zaragoza volverá a situarse en el centro de la exhibición cinematográfica internacional con el estreno de 'La Odisea', la nueva película de Christopher Nolan. Los Cines Palafox de Zaragoza serán el único cine de España que ofrecerá al público la posibilidad de ver la película en dos de los formatos más prestigiosos del mundo: IMAX with Laser y 70mm.
Por un lado, la nueva sala IMAX de Cines Palafox proyectará la película utilizando la tecnología IMAX with Laser, el sistema de proyección más avanzado desarrollado por la compañía canadiense, diseñado para ofrecer una imagen de extraordinaria nitidez, contraste y luminosidad.
Al mismo tiempo, la histórica Sala 4 de Cines Palafox que lleva proyectando desde 1954, acogerá proyecciones en formato 70mm de cinco perforaciones, permitiendo disfrutar de la película en uno de los sistemas fotoquímicos más valorados por los aficionados al cine y utilizado habitualmente por Christopher Nolan para sus producciones. Además, Cines Aragonia también proyectará la película en formato 70mm, ampliando la oferta disponible para los espectadores.
La expectación generada por 'La Odisea' está alcanzando niveles históricos en numerosos países. Las primeras preventas internacionales han provocado una enorme demanda, llegando incluso a saturar temporalmente algunas plataformas de venta de entradas debido al elevado volumen de usuarios conectados simultáneamente.
Ante esta situación, desde Cines Palafox recomiendan a los espectadores interesados planificar con antelación la compra de sus entradas.
Acceso prioritario para Socios Fundadores
Con el objetivo de facilitar el acceso a los espectadores más fieles, los Socios Fundadores de Cines Palafox dispondrán de acceso prioritario a la preventa antes de la apertura al público general. Este sistema permite seleccionar las mejores localidades con antelación y forma parte de las ventajas exclusivas incluidas dentro del programa de Socios Fundadores.
Aunque la fecha oficial de apertura de la preventa en España todavía no ha sido anunciada, desde Cines Palafox confirman que tendrá lugar muy pronto y recomiendan permanecer atentos a los canales oficiales del cine para conocer todos los detalles.
La nueva sala IMAX de Cines Palafox abrirá sus puertas este verano (17 de julio) convirtiéndose en la primera sala IMAX de Aragón y la única en un centro urbano en España. Es uno de los proyectos de exhibición cinematográfica más importantes desarrollados en España durante los últimos años. La llegada de 'La Odisea' supondrá además el estreno oficial de la sala IMAX con la primera película de la historia rodada íntegramente en IMAX.
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