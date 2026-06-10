Atrapavientos lleva por primera vez la iniciativa Libros que Importan a un hospital para acompañar a pacientes de oncología

La asociación Atrapavientos celebrará por primera vez una edición especial de Libros que Importan en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, una iniciativa que, en esta ocasión, cambia ligeramente su formato para animar a la ciudadanía a donar libros dedicados que acabarán en las manos de los pacientes de oncología de este centro sanitario.

En esta ocasión no habrá intercambio de libros entre participantes, sino una recogida solidaria de ejemplares que se guardarán en el espacio de Libroterapia del Servicio de Oncología Radioterápica del Clínico. De este modo, ciudadanos, familiares y profesionales sanitarios podrán convertir una lectura significativa en un regalo cargado de afecto, compañía y esperanza.

La recogida tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio, en el vestíbulo principal del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Para participar sólo es necesario que quienes quieran participar elijan un libro cuya lectura haya supuesto algo especial en algún momento de la vida, escriban una dedicatoria personal explicando por qué ese libro merece ser compartido, completen un formulario online habilitado para la iniciativa, y envuelvan el ejemplar con cuidado y cariño, convirtiéndolo en un regalo único para quien lo recibirá.

Los libros estarán destinados a pacientes adultos de oncología, ya que el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa no dispone de servicio de oncopediatría.

Esta primera edición hospitalaria es posible gracias a la colaboración del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Believe in Art, y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Se trata de un momento muy especial para el equipo de Atrapavientos porque consigue trasladar al entorno hospitalario la esencia de Libros que Importan: la capacidad de la lectura para conectar personas a través de historias y emociones compartidas, incluso en momentos de incertidumbre. Por eso, cada ejemplar debe ir acompañado de una dedicatoria personal. De entre todas las dedicatorias, se elegirá una que podrá optar al premio Matildas y Bastianes de la asociación.

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Libros que Importan nació en Zaragoza impulsado por Atrapavientos con el objetivo de fomentar la lectura y generar vínculos entre personas a través de los libros que han marcado sus vidas. Durante estos diez años, la iniciativa ha propiciado más de 17.000 conexiones entre lectores y lectoras mediante el intercambio de libros dedicados y se ha celebrado en más de veinte localidades de cinco países. En el año en que celebra su décimo aniversario, el proyecto da un paso más con esta primera experiencia que intenta demostrar que, en ocasiones, un libro y unas palabras escritas con cariño pueden convertirse en el mejor regalo para alguien que atraviesa un momento difícil.