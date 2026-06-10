Dos nuevos recursos paralizan el concurso-subasta por el arrendamiento de la plaza de toros de Zaragoza

Las empresas Tauroemoción, comandada por el turolense Alberto García Buj y Nautalia 360 (empresario de Las Ventas y Valencia a cuyo frente se encuentra Rafael García Garrido) han presentado sendos Recursos Especiales en Materia de Contratación (REMC) ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) con respecto al actual concurso de arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia, propiedad de Diputación de Zaragoza y calificado como Patrimonial. Se da la circunstancia de que ninguno de ellos se habría presentado a la licitación por considerarla improcedente.

El contrato, por las anualidades de 2026 y 2027 y cuyo plazo de presentación de ofertas concluía a las 23.59 horas del martes 9 de junio, está abierto a cualquier licitador y solo contempla un único factor de puntuación: el económico. Esa circunstancia habría dado lugar a la presentación de hasta media docena de licitadores ya que el tipo de concurso (principal razón por la que ha sido recurrido) no exige cualificación ni afecta a la política en cuanto al número y calidad de los espectáculos a programar ni política de precios, etc. Todo parece indicar que en varias de las propuestas figurarían licitadores aragoneses como principales o en asociación con otros foráneos.

El siguiente paso lo marcará el sentido del Acuerdo del TACPA con respecto a los recursos presentados dejando, una vez más, la pelota en el tejado de la institución provincial.

Histórico del concurso

Todo comienza con la publicación el 29 de enero de 2026 del primer pliego, recurrido y declarado nulo por el TACPA el 18 de marzo. El 8 de mayo, el presidente de DPZ avanza el contenido del nuevo pliego que se sube a la sede electrónica el 25 del mismo mes.

La reacción inmediata del sector taurino (Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Toreros, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Asociación de Ganaderías de lidia (AGL), la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Fundación Toro de Lidia) es contestada con contundencia por Juan Antonio Sánchez Quero, que arremete con dureza contra la patronal taurina y contra el Partido Popular.