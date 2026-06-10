El CaixaForum Zaragoza desvela sus Noches de verano con la mayoría de sus actividades gratis: la programación completa

El CaixaForum Zaragoza presenta una nueva experiencia inclusiva y participativa para las Noches de verano, en las que la magia y los objetos, el circo y el juego, el rock’n’roll, el jazz y el movimiento son los protagonistas. Conciertos, artes escénicas y talleres llenarán el espacio los miércoles 24 de junio y 1, 8 y 15 de julio a partir de las 19.30 horas. Además, la mayoría de actividades serán gratuitas.

Entre las actividades programadas, destacan actividades dinámicas, accesibles y participativas, como el espectáculo de magia de Jorge Blass; el espectáculo 'Rube', que une física, circo y humor; el Rock’n’roll de La Perra Blanco y la actuación de la cantante y guitarrista del jazz francés, Leïla Duclos, así como el proyecto participativo 'Cuerpos que recuerdan', una coreografía protagonizada por personas mayores no profesionales, entre otras propuestas.

Una de las novedades de estas Noches de verano es el 'Espacio de calma', una zona tranquila dentro del centro, pensada para ofrecer un entorno relajado a las personas que necesiten reducir el estrés, la ansiedad o la sobrecarga sensorial o que quieran hacer una pausa en medio de la programación intensa de cada noche. Durante las cuatro Noches de verano programadas, CaixaForum Zaragoza permanecerá abierto hasta las 23.00 horas, incluidas su tienda y la cafetería, que contará con una oferta especial para esas noches.

Noche de magia y objetos

El ciclo se inaugurará el miércoles 24 de junio con la 'Noche de magia y objetos' una velada dirigida al público familiar que invita a sumergirse en un universo de ilusión, creatividad y sorpresa con Jorge Blass (entradas a 6 euros aquí); el espectáculo 'Gota', de Txema Muñoz; y el ilusionista Paco Agrado con 'El arte imposible'. El centro contará además con un taller de magia participativo de la mano de El Sótano Mágico impartido por Helena Perdomo y Pepín Banzo. Además, ese mismo habrá microconcierto de Maref, el proyecto musical de Raquel Martín, artista y compositora, que explora pop alternativo con un sonido oscuro, electrónico y emocional, en formato solista, voz y guitarra.

La Perra Blanco ofrecerá un concierto en el CaixaForum Zaragoza. / Dani Gamage

Las Noches de verano continúan el 1 de julio con la 'Noche de circo y juego', una noche multidisciplinar que recuerda que el equilibrio no consiste en no caer, sino en seguir jugando con la gravedad. El Auditorio del centro acogerá 'Rube' de la compañía originaria de Zaragoza Alodeyá (entradas a 6 euros aquí). También actuará el artista José Luís Redondo, con la puesta en escena de '¡Arriba!' y 'Loop! Habitar el ritmo del juego' de la compañía Prohibit no tocar. En esta misma línea, los que quieran adentrarse en primera persona en el universo del circo podrán probar los talleres abiertos de distintas disciplinas circenses, como los equilibrios o los malabares organizado por Noletia. A estas propuestas se le suma un concierto de música itinerante que abrirá la sesión, de la mano de la Dixieland Blues Band.

Noches de rock y jazz

El rock será el protagonista el 8 de junio con una de las actuaciones más esperadas, la de La Perra Blanco (entradas a 9 euros aquí), proyecto liderado por la cantante y guitarrista gaditana Alba Blanco, que llevará al escenario su explosiva mezcla. Otro concierto que ofrecerá el centro será el del veterano músico aragonés Cuti Vericad. A estas propuestas se le sumará el concierto combinado con una charla imperdible de Fernando Pardo, guitarrista fundador de Sex Museum y Los Coronas. La 'Noche del Rock’n’Roll' también ofrecerá la actuación dinamizada de Velvet Candles. El público que disfrute con los detalles más estéticos, podrá probar el taller de peluquería.

Las noches temáticas se cerrarán el miércoles 15 de julio con la 'Noche de Jazz y Movimiento'. Leïla Duclos, figura emergente y una de las voces más singulares del jazz vocal actual, pisará con fuerza el escenario principal de CaixaForum Zaragoza (entradas a 9 euros aquí). Por otro lado, el centro también acogerá las actuaciones itinerantes de la banda zaragozana Dixie Rue del Percebe. También habrá una 'jam session' a cargo de los músicos aragoneses de Hiber trío (Dani Ferruz, Javi Callén y Fran Gazol). Además, quienes prefieran el movimiento podrán disfrutar de Cuerpos que recuerdan, un proyecto muy especial de danza participativa protagonizado por personas mayores de 60 años. Por otro lado, el centro ofrecerá el espectáculo 'Sadnessländ', a cargo de la compañía Carla Sisteré.