El PP se planta en el pleno de DPZ y el PSOE aclara la situación de los recursos al actual pliego de arrendamiento de la plaza de toros de Zaragoza

Los diputados del Partido Popular que asistían al pleno de la DPZ que tenía lugar este miércoles han abandonado –a excepción de uno de ellos que permaneció para votar a favor– el salón de plenos ante “el incumplimiento del acuerdo a que llegamos el año pasado cuando el PSOE no inivitó a sumarnos a su propuesta del grupo de rock Tako y de la Federación Aragonesa de Solidaridad en aras de proyectar una buena imagen de la institución. A cambio, el año próximo vosotros podréis proponer vuestra propuesta” afirmó Ramón Celma. Este año, la candidatura que impulsaba el PP tenía como protagonistas a las escuelas taurinas, candidatura que según el diputado socialista José Carlos Tirado “no se ajustaba a la bases del propio galardón por lo que resulta imposible siquiera estar nominadas”.

Entre tanto y como elemento de mayor calado y trascendencia se encuentra el proceso de adjudicación al mejor postor de la plaza de toros de Zaragoza, propiedad de la Diputación de Zaragoza. Mientras Ramón Celma evitó pronunciarse ya que, afirmó “no los conozco. He podido leer en la prensa que hay varios recursos pero como no los conozco no puedo mostrar mi opinión”, el propio diputado delegado de la plaza de toros, el socialista José Carlos Tirado, se pronunció al respecto asegurando que “hemos redactado un pliego que se ajusta totalmente a las recomendaciones que nos ofreció el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por lo que no debería haber ningún problema”.

Nueve postulantes

Sin embargo existen dos recursos (uno de Tauroemoción y otro de Nautalia 360, empresas que no concurren a la subasta) en dicho tribunal con diferentes fechas de resolución. El primero de ellos “debería aclararse este miércoles y el otro el próximo viernes”, en palabras del propio diputado. Cuando DPZ sea notificada con los Acuerdos (así se denominan técnicamente el equivalente a sus resoluciones) debería darse traslado a los propios licitadores –como parte interesada en el proceso– y si no hubiera novedad se pasaría a la apertura de los sobres denomindados A de documentación técnica, solvencia económica, etc. antes de pasar al segundo sobre, el de puntuación que tan solo contempla un aspecto: la cantidad económica. Tras superar dichos pasos se pasaría a la adjudicación directa.

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Aunque Tirado no quiso concretar la identidad de los postulantes sí que aseguró que existen hasta nueve ofertas, elevando la cantidad de seis que se barajaba hace tan solo unas horas. A título meramente especulativo, algunas de ellas podrían ser identificables: de un lado, la unión de Matilla con Ramón Valencia más el aragonés Jesús Mena; el dúo Raúl Gracia 'El Tato' junto al turiasonense Juan José Vera; también el empresario aragonés afincado en Sevilla Ignacio Ríos; José Montes, recientemente nombrado apoderado de Ricardo Torres…