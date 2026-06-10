El Festival Amante completa el cartel más numeroso de su historia: "Defendemos una forma humana de vivir la música desde lo rural"

"Ha costado, pero es vuestro". El Festival Amante de Borja, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto, acaba de completar el cartel definitivo de su novena edición que ha conseguido cerrar no sin apuros como los mismos promotores aseguran. "Una experiencia hecha desde Borja, sin atajos. Con récord de artistas (26 nombres, nada menos) y una idea muy clara: programar para todo el mundo y seguir defendiendo una forma cercana y humana de fomentar y vivir la música desde lo rural. La industria musical actual, cada vez más concentrada y voraz, sigue haciendo que para los proyectos pequeños y realmente independientes, especialmente los que no forman parte de grandes grupos o circuitos de varios eventos, sea cada vez más difícil garantiza su continuidad", han explicado.

A los nombres ya anunciados de Puño Dragón, Besmaya, Alison Sarwin y Jordana, hoy el festival ha anunciado otros artistas como Barry B, Carlos Ares, Dorian, Embusteros, Rafa Sánchez de La Unión, Sienna, Venturi... junto a otros como Delacueva, Pared con pared, Eleven, Parlotti, Andrés G y Mathias... Hasta llegar a un total de 26. "Más artistas. Más mezcla. Más descubrimiento. Y una programación hecha para disfrutarse entera y pasar el mejor fin de semana del verano rodeados de indies de secano. También queríamos que esta edición hablase todavía más de quiénes somos. Por eso los protagonistas de la imagen de este año son la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Borja. Y por eso la Agrupación Musical Borjana formará parte del festival. Porque nuestra cultura no es decoración: es identidad".

Cómo comprar los abonos y las entradas

El Amante nació en 2017 como una propuesta "sin ánimo de lucro revolucionando el panorama aragonés de la música en directo", aseguran. Un concepto cercano, de calidad y pensado para todo el mundo. "Unos cuantos años después, nos hace muy felices recibir a personas de más de 30 provincias diferentes que ya son familia, y lo hacemos más orgullosos que nunca de nuestro carácter 100% independiente".

Tras este anuncio, ya están a la venta las entradas de día para viernes y sábado mientras que los abonos generales siguen a la venta un precio de 49 euros, aunque ya anuncian los promotores que próximamente subirán su precio.