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Las letras aragonesas se reivindican en la Feria del Libro de Madrid

El Gobierno de Aragón apoya a los editores y autores de la comunidad con un estand

Las letras aragonesas han protagonizado un acto en la Feria del Libro de Madrid.

Las letras aragonesas han protagonizado un acto en la Feria del Libro de Madrid. / Gobierno de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Madrid

Aragón apoya a los autores y editores de la comunidad con una caseta en la Feria del Libro de Madrid, que ha instalado en colaboración con el Gremio de Editores de Aragón y donde este miércoles se ha celebrado un acto dedicado a las letras aragonesas.

En la jornada han participado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, los escritores José Luis Melero y Antón Castro, la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Aragón, Pilar Aguarón, y el presidente del Gremio de Editores de Aragón, Rafael Yuste.

Quince editoriales aragonesas exponen, venden libros y acogen firmas de autores en la cita literaria en El Retiro, donde este miércoles se ha desarrollado el encuentro ‘letras aragonesas en Madrid’, que ha reunido a profesionales del mundo del libro de Aragón y de otras comunidades para debatir sobre el momento actual de esplendor que vive el sector en la comunidad.

"Fecundidad y excelencia"

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha remarcado que las letras aragonesas “viven un momento de enorme fecundidad y excelencia”, en el que los protagonistas fundamentales son los creadores, “pero también el conjunto del sector del libro, las editoriales y las librerías aragonesas”.

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“Para el gobierno aragonés era muy importante apoyarles en la Feria del Libro de Madrid, ir de la mano con nuestros autores y editores para poner de manifiesto la fuerza cultural de Aragón”, ha concluido Olloqui.

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