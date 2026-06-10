Las letras aragonesas se reivindican en la Feria del Libro de Madrid

Aragón apoya a los autores y editores de la comunidad con una caseta en la Feria del Libro de Madrid, que ha instalado en colaboración con el Gremio de Editores de Aragón y donde este miércoles se ha celebrado un acto dedicado a las letras aragonesas.

En la jornada han participado el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, los escritores José Luis Melero y Antón Castro, la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Aragón, Pilar Aguarón, y el presidente del Gremio de Editores de Aragón, Rafael Yuste.

Quince editoriales aragonesas exponen, venden libros y acogen firmas de autores en la cita literaria en El Retiro, donde este miércoles se ha desarrollado el encuentro ‘letras aragonesas en Madrid’, que ha reunido a profesionales del mundo del libro de Aragón y de otras comunidades para debatir sobre el momento actual de esplendor que vive el sector en la comunidad.

"Fecundidad y excelencia"

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha remarcado que las letras aragonesas “viven un momento de enorme fecundidad y excelencia”, en el que los protagonistas fundamentales son los creadores, “pero también el conjunto del sector del libro, las editoriales y las librerías aragonesas”.

“Para el gobierno aragonés era muy importante apoyarles en la Feria del Libro de Madrid, ir de la mano con nuestros autores y editores para poner de manifiesto la fuerza cultural de Aragón”, ha concluido Olloqui.