Nace el proyecto 'Aragón conecta culturas', que se estrena con un 'puente sonoro' de conciertos en la azotea del Pablo Serrano

Con la música de unos de los grupos aragoneses del momento, Modelo, y la sesión de DJ Guillems en la azotea del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, el Gobierno de Aragón ha presentado su proyecto 'Aragón conecta culturas' con un objetivo claro: "Queremos convertir Aragón en un gran escenario cultural internacional", ha desvelado la vicepresidente de Cultura, Mar Vaquero, que ha estado acompañada en el acto por el director general de Cultura y Patrimonio, Pedro Olloqui.

‘Aragón conecta culturas’ surge como una plataforma de internacionalización cultural y marca territorial que "aunará música, patrimonio, gastronomía, paisaje, turismo, industrias creativas, innovación cultural, desarrollo rural, experiencias inmersivas y proyección exterior".

La propuesta es transformar Aragón en "un gran escenario cultural vivo y descentralizado", han explicado, "donde las grandes ciudades, el medio rural, los festivales, el patrimonio histórico y las nuevas formas de creación contemporánea trabajen de forma conjunta para generar una imagen internacional sólida y diferenciadora de la comunidad, convirtiéndola en un destino cultural singular en el panorama nacional e internacional".

La programación ya desvelada

La plataforma se estrenará con un ciclo de conciertos de grupos aragoneses en la terraza del IAACC Pablo Serrano, una semana cultural entre los conciertos de Leiva (27 de junio) y Romeo Santos (3 de julio) en el Ibercaja Estadio. 'Puente sonoro' (así se llama este eje del proyecto) debutará con Miguel Lardiés, Álex Garber y Lady Banana (28 de junio), Isla Kume, Clara Gil y Modelo (29 de junio), Isabel Marco, EFFE y Mallazo (30 de junio), 50007 Fishing Club, Eli Lovis y La Doloritas (1 de julio) y Sansix, Elem y Delacueva (2 de julio). Ocho de los quince artistas han ganado un Premio de la Música Aragonesa.

La vicepresidenta de Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. / Javier Río

Las actuaciones, que ofrecen música pop, canción de autor, rock y alternativa, electrónica, mestizaje y nuevos lenguajes, serán a las 20.00 horas y de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo de 150 personas. Las personas interesadas deberán inscribirse en la página web de Aragón Tickets.

Así, los conciertos de Leiva y Romeo Santos están enmarcados en 'La música que inspira' ("programación de conciertos internacionales") mientras que la idea del ‘Puente sonoro’ es que sea el escaparate de los artistas aragoneses. Junto a ellos, habrá tres ejes más, ‘Experiencias que tienden puentes’, con eventos entre diferentes culturas, en los que Aragón sirva de puente entre España y otras culturas, como ocurre con el Festival Vive Latino. El cuarto eje es ‘Nuestras raíces’, para promover la red de festivales de Aragón; y el quinto, ‘Degustando cultura’, que propondrá experiencias inmersivas para mostrar Aragón con los cinco sentidos.

"Aragón desde lo que somos"

Tal y como ha explicado la vicepresidenta, el proyecto aunará los grandes eventos de impacto mediático y turístico con una red territorial de actividades descentralizadas, con el objetivo de que la cultura se entienda como un factor de desarrollo territorial.

“Este proyecto es una estrategia, una forma de situar a Aragón en el mapa desde lo que somos: un territorio creativo, diverso, con una capacidad extraordinaria para generar talento”, ha subrayado. De hecho, ha señalado que la cultura aragonesa, también en la música, está viviendo un momento “de auténtico esplendor”, con artistas consagrados y emergentes que llevan el nombre de Aragón más allá de sus fronteras.

El público ha disfrutado con el concierto de Modelo. / Javier Río

“Queremos transformar Aragón en un gran escenario cultural vivo, descentralizado y dinámico, un territorio en el que la cultura no sea un hecho puntual, sino una experiencia continua que se vive y se comparte, un motor de desarrollo económico, de atracción de visitantes, de dinamización de otros sectores como la hostelería, el comercio, el turismo y la industria creativa en su conjunto”, ha manifestado Vaquero.