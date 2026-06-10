Las películas que se podrán ver gratis en Zaragoza dentro de La Inmortal: de la ganadora en el Festival de Málaga a un 'thriller' aragonés muy esperado

La sexta edición de La Inmortal, que se celebrará del 22 al 28 de junio en la Filmoteca de Zaragoza, programará algunas de las películas más destacadas del panorama independiente en España y dos clásicos modernos para deleite de los cinéfilos y del público más curioso y deseoso de nuevas narrativas con entrada libre hasta completar el aforo.

En la jornada inaugural, en la que se celebrará el encuentro con la icónica Marta Fernández-Muro —Premio Feroz de Honor 2026—, se proyectará una de las joyas de su filmografía: ‘Arrebato’, de Iván Zulueta. Un filme de culto, moderno y posmoderno, que supone toda una experiencia para el espectador. Eusebio Poncela, Will More y Cecilia Roth, junto a Fernández-Muro, brillan en este ‘thriller’ único y oscuro.

Ganadora en Málaga

El martes 23 será el turno de ‘Yo no moriré de amor’, ganadora entre otros de la Biznaga de Oro y el Premio Feroz Puerta Oscura en el pasado Festival de Málaga. Sonia Almarcha y Marta Matute, actriz protagonista y directora, presentarán la película y tras la proyección mantendrán un coloquio con los asistentes sobre este emotivo relato que retrata las complicaciones de la vejez, la enfermedad y la adolescencia.

‘Anoche conquisté Tebas’ será el preestreno que podremos ver el 24 de junio. La propuesta de Gabriel Azorín —que se alzó con dos premios Bisato d'Oro, otorgados por la crítica independiente, en el último Festival de Venecia (al mejor guión y a la mejor fotografía)— es una película sorprendente y lírica que reflexiona sobre la amistad masculina y la forma de vivir el tiempo. El director presentará la cinta en la Filmoteca y charlará con el público después del pase.

En el ecuador de la semana, el jueves 25, la actriz Isabelle Stoffel y la directora Ana Serret nos hablarán de ‘Apuntes para una ficción consentida’, la historia de una actriz suiza perdida en Madrid y los dispares personajes que se cruzan en su camino. Cine dentro del cine como vehículo para contar la experiencia del desarraigo.

Estreno aragonés

El viernes la Filmoteca acogerá el tercer preestreno de La Inmortal con el largometraje ‘Ancestral’: Luisa Gavasa será una de las invitadas de la jornada para hablarnos de este ‘thriller’ con elementos fantásticos dentro de un drama familiar que logró el Premio Latido Fantástico en el Festival de Cannes. También estarán acompañarán Marta Cabrera y Pablo Aragüés, los codirectores de esta película rodada en tierras turolenses.

Secun de la Rosa, ganador este año del Premio Feroz a mejor actor de reparto de una serie por su papel de Leonardo Dantés en ‘Superestar’, charlará con el público el sábado 27 para después presentar el episodio 2 de la serie de Nacho Vigalondo. Toda una “reimaginación del tamarismo” desde el corazón de sus protagonistas.

Como colofón a la semana de charlas y mesas redondas alrededor del cine y las series, los oficios del audiovisual y el periodismo cinematográfico, el domingo será el turno de ver el filme de culto ‘Jennifer’s Body’, divertida obra dirigida por Karyn Kusama y escrita por Diablo Cody, que mezcla el terror con el humor para explorar la amistad femenina, la manipulación y la identidad sáfica. .

Coloquios abiertos al público

Los encuentros de este año son los de Secun de la Rosa y Marta Fernández-Muro anteriormente mencionados, y también los de la mítica periodista Olga Viza y de la figurinista Cristina Rodríguez. Estos coloquios están abiertos tanto a los inscritos en La Inmortal como al público general, al que se le brinda la oportunidad de conocer a pesos pesados del cine y del periodismo, de una forma distendida y cercana.

Para los encuentros con el público, proyecciones y coloquios vespertinos, el público aficionado tendrá acceso hasta completar aforo, siempre dando prioridad a las personas inscritas en estas jornadas. De lunes a viernes, los encuentros y charlas también podrán seguirse ‘on line’ (imprescindible inscripción).