Recorrer Aragón de rodaje en rodaje: un mapa traza una ruta por las localizaciones más destacadas de películas en la comunidad

"Una forma diferente de descubrir cómo el paisaje aragonés también ha sido escenario de película. ¿Reconoces alguna de estas localizaciones?". Con esta pregunta, el Instituto Geográfico de Aragón reta a los aragoneses (y a los llegados de fuera) a descubrir los lugares de la comunidad que han acogido los rodajes más destacados en la comunidad en la historia del cine español.

El organismo ha publicado un mapa en el que recoge los lugares de grabación de hasta 36 filmes que van desde 'Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza', de Eduardo Jimeno Correas (1899) a 'Miau' de Ignacio Estaregui (2018). "Desde grandes clásicos hasta películas más recientes, el mapa nos invita a mirar el territorio con otros ojos: pueblos, paisajes, calles y rincones que han formado parte de historias llevadas a la pantalla"; explican desde Igear, que es el autor del curioso mapa, que va más allá: "Zaragoza, Teruel, Huesca, Daroca, Benasque, Calatayud, Uncastillo, Ansó, Loarre, Fanlo… Son solo algunas de las localizaciones que aparecen en esta particular ruta cinematográfica por Aragón".

Algunas de las películas registradas

'La edad de oro', de Luis Buñuel; 'Nobleza baturra', de Florián Rey; 'La novia', de Paula Ortiz; 'La noche oscura', de Carlos Saura; 'Nuestros amantes', de Miguel Ángel Lamata... son algunas de las películas que aparecen registradas en el mapa que, como la propia fuente indica, recoge solo una selección de todos los rodajes que ha acogido la comunidad a lo largo de su historia, que son muchos.

De hecho, se trata de una publicación a la que sus seguidores ya están completando como es el caso de Javier Salomó: "Curiosa iniciativa. Por completar más el mapa, faltaría señalar 'Jamón Jamón' en Peñalba y varios spaguetti-western en Cardiel (Fraga)", ha señalado.