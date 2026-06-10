Vuelve el Festival Delicias Clásicas: los ecos de Shakespeare y Cervantes resonarán este verano en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Julio en Zaragoza. 40 grados. Calles vacías. Parece que no hay plan más allá de ir a la piscina para combatir el calor. Ante esta situación, y con la intención de acercar a la capital aragonesa la tradición de los festivales de teatro clásico estivales, como los de Almagro o Mérida, el Teatro de las Esquinas pone en marcha la sexta edición de Delicias Clásicas, del 1 al 5 de julio. “Queríamos que fuese un festival de barrio, al aire libre. A largo plazo, es lo que nos gustaría conseguir”, ha explicado este miércoles María López Insausti, gerente del teatro.

Durante la presentación del evento, el presidente de la Junta de Distrito, Chema Giral, ha aprovechado para remarcar que proyectos como este contribuyen a dar a conocer el “verdadero espíritu” del barrio: “El Teatro de las Esquinas se ha convertido en el icono cultural de Las Delicias y también en un referente de la ciudad. Ojalá que actividades como esta se difundan lo máximo posible para contrarrestar otras noticias que a veces salen de aquí”.

La iniciativa contará con la participación de cuatro compañías de renombre en el panorama nacional: Las Niñas de Cádiz, Morfeo Teatro, Lazona Teatro y Yapadú Produccions. Todas las funciones se celebrarán a las 19.00 horas, y el precio de las entradas variará según el momento de la compra: 20 euros en venta anticipada y 22 en taquilla. Además, todos los espectáculos están pensados para todos los públicos a partir de los doce años.

Un magnicidio shakesperiano

Las encargadas de inaugurar el ciclo serán Las Niñas de Cádiz con ‘La Reina Brava’, los días 1 y 2 de julio. La compañía gaditana, dirigida por Ana López Segovia, presenta un drama satírico con tintes shakesperianos y ecos del romancero popular. “Al introducir el imaginario de Shakespeare en un ambiente español, el resultado adquiere un tono bastante esperpéntico. Por eso, aunque abordemos temas terribles, terminamos en comedia, que es una de nuestras señas de identidad. Quien venga verá un fresco de la sociedad española pero, sobre todo, se hartará de reír”, señala López Segovia.

La obra, que ya ha pasado por algunos de los festivales más prestigiosos del país, como los de Chinchilla o Peñíscola, se inspira en un magnicidio real cometido por una madre y su hija en España, concretamente en León. Su forma de trabajo sigue un patrón claro: parten de un hecho ocurrido en el país y lo ficcionan con referencias a un autor o movimiento clásico. La responsable de programación del ciclo, Raquel Anadón, ha subrayado el peso de la compañía en la cartelera: “Es un honor que encabecen el cartel. Puede que no sean conocidas en televisión o cine, pero, desde luego, lo son sobre los escenarios de todo el país”.

La necesidad de la fraternidad humana

A este drama satírico le seguirá ‘El coloquio de los perros’, a cargo de Morfeo Teatro, el viernes 3 de julio. Bajo la dirección de Francisco Negro, la compañía lleva 15 años de gira por España, Estados Unidos y México con este montaje basado en la última de las ‘Novelas ejemplares’ de Cervantes. La cita en el Teatro de las Esquinas resulta realmente significativa, ya que con ella la compañía cierra el ciclo interpretativo de la obra cervantina.

El relato, construido según los principios de la novela picaresca, se basa en los comentarios de dos personajes que, en la obra original, eran perros, y también en las reflexiones del propio escritor sobre cuestiones como la verosimilitud, la relación entre realidad y ficción o la corrupción y el egoísmo social. “En un mundo de mezquindades y egoísmos, es importante contar con la fraternidad del ser humano para ser mejores. Ojalá esta enseñanza se difunda en nuestros días”, apunta Negro. La magia de esta representación reside, en parte, en su capacidad para conectar un clásico con la contemporaneidad. Tal y como declara Anadón: “Ellos dicen: ‘Hay perros que, como nobles personas, proceden, y personas que, como perros, se comportan’. Esto está muy vigente”.

Un cabaret barroco

La apertura del fin de semana, el sábado 4 de julio, estará en manos de Lazona Teatro con ‘El Rey de la Farándula’, un cabaret barroco y provocador que no solo recupera el ambiente de la corte de Felipe IV, sino que también revisa los mecanismos de poder y la influencia de la farándula en la sociedad. Con Ángel Ruiz como director y protagonista, el espectáculo llega a Zaragoza tras su paso por algunos de los principales teatros y festivales nacionales. “Este show eleva el festival”, comenta Anadón.

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La mente de un asesino

Para terminar, Yapadú Produccions pondrá el broche de cierre a la muestra con ‘Afectuosamente suyo, Jack el Destripador’, el domingo 5 de julio. Este montaje, dirigido por Javier Sahuquillo, galardonado con el ‘Premio ADE a Mejor Dirección Emergente’, busca sumergir al espectador en la mente del conocido asesino en serie Jack el Destripador y plantear una pregunta: “¿Es Jack el Destripador un auténtico asesino o tan solo una construcción teatral que se le ha escapado de las manos a su creador?”.