Zaragoza sigue sin bajar los decibelios con dos nuevos conciertos heavy de primer nivel: cómo comprar las entradas

Zaragoza sigue tratando de recuperar importancia en la escena heavy y, después de varios meses de programación con bandas de primer nivel musical de diferentes estilos y públicos, la capital aragonesa saluda la entrada del verano con dos nuevas actuaciones de dos grupos heavy internacionales, muy diferentes entre sí, aunque con un público cada vez más fiel.

Así, el próximo 27 de junio, la sala López acogerá, en colaboración con la asociación El Batallador, el concierto de la banda norteamericana Escuela Grind (en una noche en la que también estará Futurdrama con entradas ya a la venta). Escuela Grind es una de las bandas más comentadas de la nueva hornada del metal extremo estadounidense. Formados en Massachusetts, han construido su reputación a base de conciertos explosivos y una propuesta que combina la velocidad del grindcore, la contundencia del hardcore y la agresividad del death metal. Lejos de limitarse a reproducir los códigos clásicos del género, el grupo ha desarrollado una personalidad propia que les ha permitido abrirse paso tanto en festivales especializados como ante públicos más amplios.

Y en Utopía...

No será la única cita con el heavy próxima en Zaragoza ya que, para inaugurar julio, concretamente el día 2, el pub Utopía (que acaba de cumplir 45 años abierto) recibirá al grupo checo Stellevris. Se trata de una banda de metal moderno originaria de Praga, República Checa, fundada en 2019. Su música mezcla elementos de metalcore, nu-metal, electrónica y partes melódicas, resultando en un sonido agresivo pero accesible que conecta con fans de metal contemporáneo.

Es una de las bandas emergentes europeas de metal moderno más interesantes de los últimos años, con creciente presencia internacional y propuestas que combinan agresividad con melodía y contenido emocional.

La banda combina letras sobre lucha personal, relaciones tóxicas, ansiedad y presión social con riffs contundentes y estructuras melódicas, buscando tanto catarsis como empoderamiento para sus oyentes.