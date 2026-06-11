Un actor llamado Santi Balmes en el nuevo anuncio de Estrella Damm: “Me puso más nervioso que salir a dar un concierto”

En el nuevo anuncio de Estrella Damm, la marca cervecera, que celebra su 150º aniversario, ha enrolado a todo un equipo de caras conocidas entre el que figura Santi Balmes, a quien vemos pelando una patata en la cocina de una casa en una preciosa cala de Cadaqués mientras le cuentan una historia que, al parecer, corre por al pueblo: ‘La leyenda del Canyut’. Así se titula esta pieza audiovisual, que se estrenó este jueves por la tarde y que, como apunta Balmes, asocia una vez más “la cerveza y la llegada del buen tiempo” y constituye “el escopetazo de salida del verano”.

Laia Costa y Álvaro Cervantes en el anuncio. / EPC

El susodicho Canyut viene a ser una figura local de leyenda, un tipo que “vino del interior” y que “no había visto nunca el mar”, comienza contando la actriz Laia Costa, y que se enamoró de una misteriosa damisela a la que perdió de vista repentinamente, condenándolo a volver cada año (por San Lorenzo, el 10 de agosto) al mismo enclave para reencontrarla. Como desliza al final Costa, tal vez Canyut "no se enamoró solo de ella", sino también del lugar. “Es la historia de un personaje que va a parar a Catalunya, al mar, y al que le pasan cosas inolvidables”, cuenta Santi Balmes. “Tiene que ver con la experiencia del primer amor y con el descubrimiento del Mediterráneo”.

Competencia de Irene Balmes

Para el cantante de Love of Lesbian, cuya experiencia como actor es mínima (en 2008 hizo un cameo en ‘Cobardes’, de José Corbacho y Juan Cruz), este breve rol interpretativo ha supuesto un desafío que afronta con suma humildad. “El papel de Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, ya lo tengo más o menos controlado, pero esto es otra cosa. Hacer el anuncio me puso más nervioso que salir a dar un concierto. Nunca me he visto como actor, ni de coña. Pera serlo, lo principal es que te olvides de que hay una cámara filmando, y yo eso no lo consigo. Veo a mi hija y ella sí que sabe hacerlo. Es algo con lo que naces o no. A ella le han dado el premio Feroz, y yo estoy aquí haciéndole la competencia”, bromea. En efecto, Irene Balmes, de 20 años, recibió ese reconocimiento por su papel en la miniserie ‘La Mesías’.

Aparecen en el anuncio tres colegas del gremio musical, Mushka, Greta y Rels B, así como los actores Álvaro Cervantes, Paula Malia, Laia Costa, Oriol Pla, Iria del Río y Mireia Oriol, los futbolistas Marc Cucurella, Eric García y Clàudia Pina, el pastelero Jordi Roca y los ‘influencers’ Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Àngela Mármol y Nil Ojeda. Para Balmes, se trata de la cuarta incursión en el mundo de ‘Mediterràniament’: en 2013, Love of Lesbian aportó una canción a la campaña de aquel verano (‘Fantastic shine’); el 2019, él cantó con Joan Dausà y Maria Rodés el tema ‘Una altra manera de viure’, y en 2024 compartió con Clara Viñals (Renaldo & Clara) la pieza ‘Aquí, ara i així’, de Rigoberta Bandini. Ahora, en ‘La leyenda del Canyut’, la música la pone un clásico del pop, ‘Wouldn’t it be nice’, de The Beach Boys, muy asociado tanto a las playas y las olas como al tránsito de la adolescencia al mundo adulto.

Necesidad personal

Este episodio pilla a Balmes en medio de la gira con la que Love of Lesbian se despide por tiempo indeterminado. “A final de año entregaremos las armas y estaremos una temporada relativamente larga dedicándonos a otros proyectos”, apunta. En su caso, se trata de un disco en catalán o, mejor dicho, dos. “Si consigo hacerlos ambos, me sentiré medianamente agradecido a la vida por haber podido desarrollar esa necesidad personal, poética, familiar, histórica, de hacer mi música en catalán. Necesito hacerlos en mi lengua y ya los tengo bastante encarrilados. Pero voy partido a partido”, asegura. ¿Pero planea Love of Lesbian suspender su retiro en 2028, cuando se cumpla su 30º aniversario? “Yo creo que será más adelante. No creo que en 2028 nos veáis”.

Noticias relacionadas