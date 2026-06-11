El artista zaragozano Alberto Monreal reflexiona sobre el hogar, la identidad y el entorno en la Casa de los Morlanes

La Casa de los Morlanes acoge hasta el 16 de agosto de 2026 la exposición 'Fugar, vagar, llegar', del artista zaragozano Alberto Monreal, un proyecto expositivo que propone una reflexión contemporánea sobre la idea de hogar, la identidad y la relación con el entorno a través del videoarte, la instalación y la creación performativa.

El proyecto se articula en torno a tres nociones (fugar, vagar y llegar) que funcionan como ejes conceptuales del recorrido expositivo. A través de ellas, Alberto Monreal plantea una aproximación poética y crítica a la experiencia del hogar, entendido no solo como espacio físico, sino también como construcción afectiva, memoria, desplazamiento y búsqueda.

La exposición reúne videoinstalaciones, fotografía, acciones documentadas e instalaciones concebidas en diálogo con el espacio expositivo. Su planteamiento site-specific permite adaptar las obras a las singularidades arquitectónicas de la Casa de los Morlanes, reforzando así la relación entre las piezas, el recorrido del visitante y el propio lugar que las acoge.

Algunos asistentes en la presentación de 'Fugar, vagar, llegar'. / Josema Molina

Las obras invitan a jugar e inventar participativamente nuevas formas de arraigo en un tiempo de inmediatez e incertidumbre. En la pieza Entrada Salida, por ejemplo, se propone al público caminar por la exposición con una pregunta sobre el hogar pegada al cuerpo. Poéticas haptourbanas es una proyección inmersiva sobre las bóvedas de la sala que se contempla tumbándose en el suelo, mientras que Cartografía de una ruina o Tríptico (Medit)action invitan a tocar e interactuar con las piezas escultóricas que complementan a los vídeos. El recorrido lo cierra la instalación Lo Inorgánico, que da cuenta del proyecto de peregrinaje artístico y mediomabiental Camino de Compostera en colaboración con la realizadora Ainara García.

La propuesta expositiva se inscribe en una línea de trabajo en la que Alberto Monreal vincula artes vivas, cine no comercial, poesía y videoarte, con el objetivo de abrir el el espacio a nuevas formas de diálogo y reflexión social. En este sentido, 'Fugar, Vagar, Llegar' concibe el espacio expositivo como un lugar de encuentro entre disciplinas, sensibilidades y experiencias compartidas, favoreciendo una lectura abierta y participativa de las obras.

Asimismo, el proyecto contempla una dimensión colaborativa mediante una una pieza colectiva que acompañará el discurso curatorial de la exposición y contribuirá a reforzar su vocación de mediación cultural y conexión con la ciudadanía: un grupo de artistas locales con experiencias de migración ha construido la instalación Varidágene, de la que el público se puede llevar un poema en torno al tema del exilio.

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Con esta exposición, la Casa de los Morlanes incorpora a su programación una propuesta contemporánea que explora cuestiones especialmente relevantes en el presente, como la identidad, la pertenencia, la memoria de los lugares y la relación entre experiencia individual y conciencia ecológica. 'Fugar, Vagar, Llegar' ofrece así al público una experiencia inmersiva y reflexiva que sitúa el arte como herramienta para pensar el mundo y los modos en que se habita.