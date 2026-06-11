El Ciclo ¡A Escena! pone el broche final al curso de la Escuela de Teatro de la Estación con más de una decena de espectáculos

La Escuela de Teatro de la Estación celebra durante el mes de junio una nueva edición del Ciclo ¡A Escena!, la muestra de fin de curso que reúne sobre el escenario el trabajo realizado por el alumnado a lo largo del año. La programación forma parte de los actos del XXX Aniversario de Teatro de la Estación y supone la culminación de un proceso de aprendizaje, creación y convivencia que comenzó en septiembre de 2025.

Desde hace tres décadas, la Escuela constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto artístico y pedagógico de Teatro de la Estación. A través de sus cursos anuales, niños, jóvenes y adultos encuentran un espacio donde desarrollar capacidades expresivas, creativas y comunicativas, entendiendo el teatro como una herramienta de crecimiento personal, reflexión y encuentro.

El Ciclo ¡A Escena! ofrecerá al público una amplia variedad de propuestas escénicas interpretadas por los distintos grupos de la Escuela. Comedias, clásicos adaptados, teatro contemporáneo, humor, intriga, crítica social y propuestas dirigidas al público familiar conforman una programación que refleja tanto la diversidad de edades como los diferentes procesos de trabajo desarrollados durante el curso.

Las funciones permitirán al alumnado compartir con el público el resultado de meses de aprendizaje en interpretación, voz, expresión corporal, construcción de personajes y trabajo colectivo. Además, la muestra les brinda la oportunidad de vivir la experiencia completa del hecho teatral, participando en un entorno profesional donde intervienen elementos como la iluminación, el sonido, la escenografía, el vestuario y la producción técnica.

La programación se desarrollará entre el 14 y el 28 de junio e incluirá espectáculos como 'Hadas al rescate', 'El visitante inesperado', 'Celos con receta médica', 'Nos vamos de bodorrio', 'Hasta que la muerta nos separe', 'Historias para bien reír', 'El hipocondríaco', 'Un atraco de infarto', 'La moral se va de fiesta', 'Crímenes y silencio', 'Scotland Yard, ¿me recibe?', 'Clowns en combate', 'Rosita: lo que pasa es el tiempo' y 'A la sombra de Chéjov'.

Más allá de la exhibición teatral, el Ciclo ¡A Escena! es una celebración colectiva del aprendizaje, el compromiso y la confianza depositada en el teatro como espacio de formación y transformación personal. Cada representación es el resultado de un proceso compartido entre alumnado, profesorado y equipo técnico, y una oportunidad para que el público conozca de cerca la labor educativa y artística que la Escuela desarrolla durante todo el año.

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Toda la programación y la información sobre entradas puede consultarse en la web de Teatro de la Estación www.teatrodelaestacion.com. Las entradas tienen un precio entre 6€ y 8 €, siendo gratuitas para socios y alumnado de Teatro de la Estación.