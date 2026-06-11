El municipio de Teruel que desde el tardeo remember ha creado un festival en el que se esperan 5.000 personas

Sin hacer ruido, pero creciendo año tras año y atrayendo cada a vez a más público movido por el boca a boca de los que ya han vivido la experiencia, el Gumma Fest le da la bienvenida al verano en Alcañiz el fin de semana del 3 y 4 de julio con una gran fiesta que cincluye su momento más multitudinario, el tardeo remember de lo años 90 y 2000 dejando claro cuál es el perfil del público asistente.

El festival, que en los últimos años se ha convertido en una de las citas culturales más destacadas del verano en el Bajo Aragón, mantiene su apuesta por ofrecer una programación variada para distintos públicos.

El cartel de este año ha dado un paso más hacia el eclecticismo combinará música urbana, pop, rock alternativo, remember y electrónica con nombres destacados del panorama nacional como Despistaos, Lucho RK, Dasoul, Funzo, Serko, K-Style, Carlittos, Besmaya, Kabasaki o Uña y Carne. A ellos se sumarán sesiones DJ de Iván Ortiz, Óscar Herrera y del propio organizador del festival, Jordi Sanz.

El Tardeo Remember de este año contará con contará con artistas y disc jockeys históricos de aquella época como Ku Minerva, Tina Cousins, Locomía, Isma Nordic, Ricky Vives y DJ Joker.

La edición de 2026 incorporará además iniciativas dirigidas a dar visibilidad a nuevos talentos, reforzando el vínculo entre el festival y la escena musical emergente. Con miles de asistentes previstos y un cartel que reúne estilos que van desde el pop y el rock hasta las tendencias urbanas actuales, Gumma Fest continúa consolidando su crecimiento dentro del panorama festivalero aragonés.

Cómo comprar las entradas

Las entradas para el Gumma Fest están a la venta a través de su web. Los abonos para los dos días cuestan 39,95 euros, mientras que las entradas de día se pueden comprar a un precio de 29,95 euros.

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El sistema de pago dentro del festival, funciona mediante 'cashless': un sistema de pago electrónico, en el que los usuarios agregan dinero al chip que viene con la pulsera para pagar dentro del festival. Se puede adquirir el Bono Bebida e incorporarlo a la pulsera en el momento en el que se adquiera y se pueden hacer recargas online antes de acceder al festival o dentro del mismo en nuestra web.