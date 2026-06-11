Estas son las colaboraciones del nuevo disco de Kase.O, que sale el 19 de junio: sí, vuelven Violadores del Verso

Después de jugar al despiste (ya saben, anunció su salida para el 19 de junio, luego lo desmintió y finalmente lo ha anunciado para el 19 de junio) y de caldear el ambiente desde hace días en sus redes sociales, Kase.O ha desvelado uno de los secretos mejores guardados de su nuevo trabajo discográfico (el primero en diez años tras 'El círculo'), el 'track list' con sus colaboraciones correspondientes.

Así, 'Camisa de fuerza' está compuesto de 16 cortes, cinco de los cuales tienen colaboraciones y todas de un altísimo nivel. Así, AL2 El Aldeano cantará con Kase.O 'Mucho Toy' mientras que en 'Borregos' participa Evaristo, de La Polla Records. Nach y Zatu, desde Sevilla, comparten autoría con el MC aragonés en 'Top 3' y sí, se confirma el regreso de Violadores del Verso a un disco de Kase.O con el tema 'Consejo de sabios', producido, como no podía ser de otra manera, por RdeRumba. Las colaboraciones se completan con N-Wise en 'V.S.O.P.'.

Una canción dedicada a Zaragoza

El resto de cortes que incluye el disco son 'Zaragoza', '¡Viva Kase.O!', 'Salsa Tártara', 'Fallo del sistema', 'Mandato de Dios', Puto Internet', 'Encantamiento', 'Spoiler', 'Rara obra' y 'Todo me sale bien', además de la 'Intro'.

A simple vista, Harto Rodríguez domina claramente el disco en la producción ya que produce 9 de los 16 temas. También aparecen RdeRumba en dos cortes clave, SabioBeats en dos, y colaboraciones puntuales de Hayzee, Ammons y NicoJP.