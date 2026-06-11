El festival que convierte este fin de semana a Huesca en la capital del rock alternativo: León Benavente, Alcalá Norte, Ginebras... y más de 20 horas de música

Huesca se convertirá este viernes y sábado en la capital nacional del rock alternativo con la celebración de El 21 Festival, una cita por la que pasarán bandas y artistas tan conocidos como Duncan Dhu, Alcalá Norte, León Benavente, Quique González o Zahara. Los abonos para los conciertos que se celebrarán en el Palacio de Congresos (también habrá una zona exterior gratuita) se agotaron hace días, pero aún quedan algunas entradas de día (muy pocas). En total, se han programado más de 20 horas de música en directo.

El Veintiuno de Huesca, que el año pasado fue distinguida como la Mejor Sala de Conciertos en Vivo del Año en el sur de Europa en los Prestige Awards, ha dado un paso más al impulsar su propio festival con motivo de su 15 aniversario. La cita va a ir más allá de lo musical y se fundirá con lo gastronómico al sumar a tres grandes referentes de la ciudad en este ámbito: Tatau Bistro, el Lillas Pastia y La Paca. "Quien lo desee tendrá un bono gastronómico que conjugará estas dos experiencias convirtiéndose en algo muy especial y único", indican desde la organización.

El Veintiuno Producciones, implicada en eventos tan significativos como el Aragón Sonoro de Alcañiz, el Brizna de Ayerbe o el Metro de Almudévar, impulsa este nuevo festival tras llenar todos los conciertos que programó en su mítica sala para conmemorar su 15 anivesario.

Alcalá Norte, en el concierto que ofreció en el Vive Latino. / el periódico

Ahora, por su nuevo festival pasarán grandes nombres que han sido y son referentes de la música nacional. La cita contará con la actuación de Duncan Dhu, Quique González, Alcalá Norte, Ginebras, Alice Wonder, Veintiuno, León Benavente y Zahara.

Zona exterior gratuita

En el exterior del Palacio de Congresos se instalarán siete 'foodtrucks' de comida rápida, así que el apartado gastronómico está más que garantizado. La cita, además, ha pensado en los más pequeños de la casa y el sábado por la mañana (de 11.00 a 13.00 horas) ha programado varios espectáculos infantiles.

La programación musical arrancará este viernes a las 18.30 horas en la zona exterior (gratuita) del Palacio de Congresos con el concierto de la banda zaragozana Marina Domínguez, mientras que una hora después el espacio se llenará de nostalgia con la actuación de Boney M. (tras él habrá una sesión de pinchadiscos hasta la medianoche). El escenario interior abrirá sus puertas a las 20.45 horas con Quique González. Tras el madrileño actuarán León Benavente, Ginebras y Veintiuno, para cerrar la noche con la sesión del dj Ochoymedio.

El festival contará con una zona gastronómica. / El 21 Festival

La jornada del sábado también echará a andar en la zona exterior a la misma hora con la banda oscense Behaves!, seguida del dúo Hidrogenesse y Hurtel dj. Dentro del Palacio de Congreos se sucederán las actuaciones de Alice Wonder, Duncan Dhu, Alcalá Norte y Zahara. El trío Coolnenas pondrá el broche hasta las 4.30 horas.