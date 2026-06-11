Las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo miran al cielo en su 24ª edición

La astronomía, los viajes interplanetarios y las primeras fantasías cinematográficas sobre el espacio protagonizarán este año las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo ‘Ino Alcubierre’, que celebran su 24ª edición los días 26, 27 y 28 de junio. Coincidiendo con el año del eclipse solar total, la muestra organizada por la Asociación Cultural La Lonjeta dedicará su nueva edición a las “Odiseas espaciales”, un recorrido por la forma en que el primer cine imaginó la Luna, Marte, Júpiter, los eclipses y los grandes viajes cósmicos.

El festival volverá a convertir esta localidad zaragozana en uno de los puntos de referencia del cine silente en España. De hecho, las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo son la única muestra del país dedicada al cine mudo con proyecciones acompañadas por música en directo y acceso libre, además de uno de los pocos festivales especializados en el primer cine a nivel internacional. Desde su nacimiento en el año 2000, como homenaje a la actriz uncastillera Inocencia Alcubierre, es uno de los festivales cinematográficos más longevos de Aragón y es miembro fundador de Ara Film Fest, la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón.

La edición de 2026 propone un programa especialmente ambicioso, con 13 películas distribuidas en siete sesiones en Uncastillo, 11 de ellas mudas con acompañamiento musical en directo y dos sonoras. La programación recorrerá casi tres décadas de imaginarios espaciales en el cine silente, desde los ilusionismos fundacionales de Georges Méliès y Segundo de Chomón hasta largometrajes esenciales de la ciencia ficción europea como 'Aelita', dirigida por Yakov Protazanov en la URSS en 1924; 'Viaje a Marte', de Holger-Madsen, realizada en Dinamarca en 1918; o 'La mujer en la Luna', la obra espacial de Fritz Lang estrenada en Alemania en 1929. Como curiosidad, el cartel de esta edición es obra de la artista vasca Maialen Pascual, 'Kintanilla', con una figura central inspirada en la reina de Marte, protagonista del filme 'Aelita'.

Además, Francia será el país invitado de esta edición, que rendirá homenaje el viernes 26 de junio a Germaine Dulac, una de las primeras cineastas francesas, figura clave de la vanguardia y activista feminista. La programación le dedicará una sesión especial con la participación de la cineasta y docente Mercedes Álvarez, que presentará su poema ensayo 'Germaine Dulac. ¿Quién teme al cine?', creado para una reciente exposición dedicada a la autora en el Museu Tàpies de Barcelona. A continuación, en colaboración con el Instituto Francés, se proyectará 'La sonriente Madame Beudet' (1923), con música en directo del violinista francés Thomas Kretzschmar. El festival incorpora así una lectura de género sobre la historia del cine silente y da visibilidad a las mujeres que participaron en la construcción del lenguaje cinematográfico desde sus primeros años.

Una intensa programación durante tres jornadas completas

La inauguración tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 18.00 horas en la Lonja Medieval y el Salón San Miguel de la Fundación Uncastillo, con la apertura de la exposición 'Pasajeros del cosmos. Del Viaje a la Luna de Méliès al Solaris de Tarkovski: 70 años de odiseas espaciales en el cine'. La muestra, producida por La Lonjeta con la colaboración de la Fundación AGR de Madrid, recorre a través de carteles e imágenes de 21 películas la evolución del imaginario espacial en el cine entre 1902 y 1972. El periodista especializado en cine, editor y coleccionista Antonio García Rayo, creador de la Fundación AGR y autor de los textos de la exposición, será el encargado de presentarla. García Rayo recibió el pasado año el Premio Ramón Perdiguer a la Pasión por el Cine, otorgado por las Jornadas.

Tras la sesión dedicada a Germaine Dulac, la noche del viernes continuará a las 22.00 horas en el pabellón municipal con la proyección de 'Aelita', considerada la primera película de ciencia ficción del cine soviético. La banda sonora será interpretada en directo por Jaime López al piano y por el dúo formado por Senda Romero, al bajo y contrabajo, y Tommy Caggiani, a la percusión y trompeta, que se repartirán el acompañamiento musical de las casi dos horas de metraje.

Por su parte, el sábado 27 de junio comenzará con la proyección de 'La mujer en la Luna', de Fritz Lang, en el Salón San Miguel. La película contará con el acompañamiento del pianista y compositor navarro Javier Pérez de Azpeitia, autor de la banda sonora grabada para la edición restaurada por la Fundación Murnau, y que regresará a Uncastillo para interpretar la primera parte de la proyección. Tras una pausa, Ignacio Alfayé, al acordeón diatónico, y Jonás Gimeno, a la percusión, tomarán el relevo para dar continuidad a la banda sonora en directo.

La tarde del sábado estará dedicada a algunos de los grandes nombres de los inicios del cine fantástico y de trucajes, con la proyección de 'Excursión a la Luna', de Segundo de Chomón, y 'Viaje a la Luna', de Georges Méliès, sesión que culminará con 'La fiesta española', otra obra de la cineasta Germaine Dulac. Pondrán la música en directo el dúo formado por Javier Pérez de Azpeitia (piano), Errege Belda (acordeón) y el violonchelista francés Matthieu Saglio. Este bloque se celebrará en el marco de la entrega de las Bocinas de Piedra y del Premio Ramón Perdiguer a la Pasión por el Cine, cuyos destinatarios se darán a conocer próximamente.

La noche del sábado volverá a reunir cine, música y encuentro con la tradicional Cena en el cine, que tiene lugar en el pabellón municipal. Tras la cena, para la que será necesario inscribirse previamente, se proyectará 'Viaje a Marte', película danesa de 1918 dirigida por Holger-Madsen. La banda sonora correrá a cargo de Ixeya, dúo cincovillés formado por Eli López y Myriam Carbonel, que aportará voces, guitarras, armónium y sintetizadores a una de las grandes rarezas de la ciencia ficción muda europea. La sesión recuperará además 'El día que todos fuimos Chaplin', corto rodado en Uncastillo para las Jornadas de 2009 bajo la dirección de Tasio Peña y con la participación de numerosos vecinos y visitantes, que en esta ocasión se proyectará con acompañamiento al piano de Josetxo Fernández de Ortega.

El domingo 28 de junio, la última jornada comenzará en el salón noble del Ayuntamiento de Uncastillo con 'Eclipse: un escondite cósmico', espectáculo teatral de Oswaldo Felipe, de la PAI, concebido como una experiencia de divulgación para todos los públicos que combina teatro, narración y proyecciones de astrofotografías para explicar cómo será el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. La clausura continuará con una sesión dedicada a dos de los grandes magos del primer cine, Georges Méliès y Segundo de Chomón, con la proyección de 'Viaje a través de lo imposible', 'El eclipse: el cortejo entre el Sol y la Luna', 'Los lunáticos' y 'Viaje a Júpiter'. La música en directo estará interpretada por Teresa Vilaplana al piano, David Villafranca al piano y Martín Pemán a la guitarra. Como es tradición, un vermú popular y una foto de familia en la plaza porticada de Uncastillo cerrarán esta nueva edición.

Además de la programación central en Uncastillo, las XXIV Jornadas de Cine Mudo extenderán su actividad a otros municipios de Huesca y Zaragoza a través de las denominadas “Jornadas vagabundas”. Esta programación itinerante incluye sesiones en Martes, Santa Cilia de Jaca, Orés, Fago y Ejea de los Caballeros, con dos líneas principales: un programa de “Odiseas espaciales” de Méliès y Chomón y otro dedicado a Antonio de Padua Tramullas, pionero cineasta catalán afincado en Zaragoza. Esta última propuesta, realizada con la colaboración de Filmoteca Española y Filmoteca de Zaragoza, reúne 11 filmes rodados en Aragón entre 1913 y 1927 y contará con el músico y dj Idoipe, que pondrá por primera vez banda sonora en directo a una proyección de cine.

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Con esta nueva edición, estas jornadas vuelven a reivindicar desde el medio rural el valor del cine de los orígenes como patrimonio vivo, capaz de dialogar con la música contemporánea, la divulgación, la creación artística y la mirada de nuevos públicos. Uncastillo volverá a convertirse durante tres días en un punto de encuentro para cinéfilos, músicos, investigadores y espectadores en torno a una muestra singular, abierta y de acceso libre hasta completar aforo.