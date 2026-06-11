Kase.O anuncia la gira de su nuevo disco con concierto en Zaragoza: cómo comprar las entradas
El MC aragonés publica su nuevo trabajo, 'Camisa de fuerza', el 19 de junio
El MC aragonés está de vuelta. Y regresa por todo lo alto. Si ayer confirmaba que su nuevo disco, 'Camisa de fuerza', se publicará el 19 de junio, ahora mismo le ha dado otro regalo a sus seguidores anunciando las primeras fechas de su gira, que incluirá un concierto en Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe, entre otras citas multitudinarias como la que vivirá en el Movistar Arena de Madrid o en el Cartuje Center Cite de Sevilla y el Roig Arena de Valencia.
'Camisa de fuerza' está compuesto de 16 cortes, cinco de los cuales tienen colaboraciones y todas de un altísimo nivel. Así, AL2 El Aldeano cantará con Kase.O 'Mucho Toy' mientras que en 'Borregos' participa Evaristo, de La Polla Records. Nach y Zatu, desde Sevilla, comparten autoría con el MC aragonés en 'Top 3' y sí, se confirma el regreso de Violadores del Verso a un disco de Kase.O con el tema 'Consejo de sabios', producido, como no podía ser de otra manera, por RdeRumba. Las colaboraciones se completan con N-Wise en 'V.S.O.P.'.
El resto de cortes que incluye el disco son 'Zaragoza', '¡Viva Kase.O!', 'Salsa Tártara', 'Fallo del sistema', 'Mandato de Dios', Puto Internet', 'Encantamiento', 'Spoiler', 'Rara obra' y 'Todo me sale bien', además de la 'Intro'.
Cómo comprar las entradas
El concierto de Zaragoza será el 20 de febrero y las entradas para todos los de la gira salen a la venta este viernes a partir de las 12.00 horas en la web del artista.
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