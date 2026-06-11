La banda punk francesa que enamoró a Jimmy Fallon y sale por la puerta grande en Zaragoza
El Rock & Blues se llenó este miércoles para escuchar el concierto del sorprendente grupo galo
Allá por el año 2021, recibieron la llamada más 'extraña' y a la vez ilusionante de sus vidas. Jimmy Fallon los había escuchado y quería invitarles a interpretar la canción que le había encadilado, 'Crystal Glasses' (de su disco 'Ashamed'), a su programa. La banda punk francesa (de Nantes) Mad Foxes no había salido del circuito alternativo por el que se movían y que la estrella del 'late show' de Estados Unidos se fijara en ellos fue, en cierta manera, hasta 'desconcertante'. Pero oportunidades así solo pasan una vez en la vida y los galos la aprovecharon con creces.
Cinco años después, este miércoles, el trío francés aterrizó en la sala Rock & Blues de Zaragoza dentro de su gira europea (que concluyen en Galicia dentro de unos días) y el público de la capital aragonesa llenó la sala para disfrutar y sorprenderse con el potente directo de la banda que no solo lo dio todo sobre el escenario sino que, además, se mostró en todo momento muy contenta de visitar la ciudad donde, además, alguno de sus miembros cuenta con buenos amigos.
Millones de espectadores
En 2021, Mad Foxes se coló finalmente en el 'prime time' de la televisión estadounidense aunque como todavía estaban vigentes las restricciones por la pandemia de coronavirus, la banda grabó su actuación en Francia y Jimmy Fallon (que había identificado a la banda por Shazam) la emitió para millones de espectadores de su programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' el 7 de mayo.
La prensa francesa presentó el caso como uno de esos raros momentos en los que un grupo independiente local salta directamente al escaparate internacional sin pasar antes por los circuitos habituales de promoción. Lo que más llamó la atención en Francia fue el contraste: una banda que tocaba en salas relativamente pequeñas apareció de repente ante millones de espectadores estadounidenses.
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