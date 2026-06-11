Las entradas para el espectáculo de drones de Harry Potter en Zaragoza salen a la venta este jueves: hora, precio y cómo comprarlas

Las Fiestas del Pilar de este 2026 contarán con un invitado muy especial, Harry Potter, que sobrevolará la ciudad junto a su universo mágico el 16 y 17 de octubre. Bueno, la ciudad entera no, sino el Ibercaja Estadio de Zaragoza, que acogerá una doble sesión de un espectáculo de drones basado en el mundo del joven mago cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento.

El espectáculo recrea diferentes objetos de Harry Potter. / El Periódico

'DroneArt Show: Harry Potter', que está recorriendo el mundo por el 25 aniversario de la franquicia, combina la tecnología punta de drones con la música icónica de las películas de Harry Potter para crear un espectáculo hipnótico bajo las estrellas. Mientras 1.200 drones se mueven en perfecta armonía, los momentos más emblemáticos de las películas cobran vida en una deslumbrante coreografía de luz y magia.

El concierto y el espectáculo de drones tendrán una duración aproximada de 65 minutos. Las puertas se abrirán 2 horas antes del inicio del evento. Recomendamos llegar con anticipación para disfrutar del ambiente y de la oferta de comida y bebida, y registrarse antes de que comience el espectáculo. Los asientos no están asignados y no se permitirá la entrada una vez iniciado el evento. Los drones volarán únicamente durante un número selecto de canciones.

Cómo comprar las entradas

Las entradas, que están sin numerar, saldrán a la venta (en preventa están ya desde ayer con descuentos del 15% a los inscritos) a partir de las 18.00 horas a través de Fever. Las entradas generales cuestan 37,9 euros, las infantiles (de 3 a 11 años) 22,9 euros y para grupos de más de ocho personas cada uno se pueden adquirir por 33,9 euros. también hay opción de entradas deluxe con precios que van desde los 37,9 euros a los 41,9 euros.