Libros que acompañan en la enfermedad: donación solidaria en el Clínico de Zaragoza para los pacientes de oncología

La iniciativa 'Libros que importan' no ha dejado de crecer desde que la asociación zaragozana Atrapavientos la impulsó allá por 2016. El proyecto, cuyo acto central se celebra todas las navidades en la plaza del Pilar como un amigo invisible literario, se exportó al poco de nacer a otras localidades españolas e incluso del extranjero. Tan buena acogida tuvo la iniciativa que en 2022 fue galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura.

Ahora, 'Libros que importan' sigue expandiendo sus alas y este jueves ha organizado una donación solidaria de ejemplares en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. En esta edición especial no se está produciendo el tradicional intercambio de títulos entre participantes, sino una recogida de libros que acabarán en las manos de los pacientes de oncología.

"La mañana ha estado muy animada, así que en todo el día esperamos recoger unos 100 ejemplares", ha indicado a este diario el coordinador del proyecto, Jorge Gonzalvo. El estand que se ha instalado en el vestíbulo del Clínico estará abierto este jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Algunos de los libros donados este jueves en el Clínico. / Javier Río

Para participar sólo es necesario elegir un libro cuya lectura haya supuesto algo especial, escribir una dedicatoria personal explicando por qué ese libro merece ser compartido, completar un formulario online habilitado para la iniciativa, y envolver el ejemplar convirtiéndolo en un regalo único. Gonzalvo ha recordado que los libros los recibirán pacientes adultos de oncología, ya que el Clínico no dispone de servicio de oncopediatría.

Esta es la primera vez que el espíritu de 'Libros que importan' se traslada a un centro hospitalario, pero quizá no sea la última. "Este año lo hemos podido impulsar gracias al apoyo del Clínico, Believe in Art y el Ministerio de Cultura. Si contamos con unas colaboraciones similares, nosotros estaríamos encantados de repetir e incluso hacerlo en otras ciudades", ha subrayado Gonzalvo.

De nuevo, la dedicatoria volverá a ser clave en esta iniciativa, que reivindica la capacidad de la lectura para conectar personas a través de historias y emociones compartidas (más aún en momentos de incertidumbre). Por cierto, de entre todas las dedicatorias, se elegirá una que podrá optar al premio Matildas y Bastianes de la asociación.